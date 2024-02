Sanremo: passaggio pedonale che insiste su un parcheggio e velocità elevate, la protesta da Capo Nero

Un nostro lettore di Sanremo, residente nella zona di Capo Nero, ci ha scritto per chiedere un intervento per rifare la segnaletica orizzontale:

“Diversi mesi fa è stato rifatto l’asfalto e, fino qui tutto bene, ma non sono state rifatte le righe gialle per la fermata del bus e per il parcheggio dei disabili. La cosa più preoccupante riguarda l’attraversamento pedonale, che finisce in un parcheggio chiuso con una catena. Difficile, quindi, poterlo utilizzare soprattutto per chi ha una carrozzina. Le velocità sono elevate ed abbiamo anche chiesto un eventuale semaforo a chiamata, ma nulla da fare”.