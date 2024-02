Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova subscription SuperEnalotto

È stata lanciata la nuova modalità di abbonamento per i giocatori appassionati di SuperEnalotto, allo scopo di rendere l’esperienza di gioco ancora più comoda e accessibile.

Grazie alle modifiche apportate, infatti, gli utenti dovranno occuparsi solo della sottoscrizione al piano, dopodiché viene tutto gestito in automatico.

Visto che SuperEnalotto è una delle lotterie più amate nella storia del gioco italiano, potrebbe essere utile fornire tutti i dettagli e le regole per accedere al nuovo abbonamento e partecipare così alla prossima estrazione del SuperEnalotto e ai concorsi successivi..

L’ultima novità di SuperEnalotto

Per adattarsi all’era digitale e ai tempi sempre più frenetici della vita odierna, SuperEnalotto ha deciso di rafforzare la sua, sostituendo il vecchio piano di abbonamento con uno più facile, flessibile e alla portata di tutti.

Fino a poco tempo fa, infatti, i giocatori potevano giocare in abbonamento per un massimo di 15 concorsi consecutivi, pagando la quota intera in anticipo. Con la nuova modalità, invece, basta semplicemente attivare l’abbonamento SuperEnalotto.

Nello specifico, gli utenti interessati devono seguire alcuni semplici passaggi:

● selezionare uno dei rivenditori online autorizzati, come Sisal.it, e aprire un conto gioco;

● scegliere i numeri da giocare per i concorsi SuperEnalotto;

● selezionare la modalità di pagamento per attivare l’abbonamento;

● pagare solo la prima giocata, mentre per i concorsi successivi l’importo verrà scalato automaticamente.

In questo modo, i giocatori non si perderanno neanche un’estrazione della loro lotteria preferita.

Le regole per i nuovi iscritti

Una volta attivato il nuovo abbonamento online SuperEnalotto, è importante ricordare alcuni dettagli relativi alla modalità di gioco.

Innanzitutto, per ogni conto gioco è possibile attivare fino a un massimo di cinque abbonamenti e, dalla prima giocata, la subscription dura 90 giorni.

Inoltre, per conoscere qualsiasi dettaglio sull’abbonamento, basta andare nella propria area riservata. Qui, è possibile vedere le ricevute delle giocate effettuate con l’abbonamento, verificare lo stato dei pagamenti automatici e il saldo residuo, e interrompere il servizio in qualsiasi momento.

Si ricorda, infine, che chi fruisce del servizio di abbonamento partecipa automaticamente anche a Winbox e alle iniziative speciali SuperEnalotto SuperStar, se previste nel periodo.

Con questa novità, SuperEnalotto va incontro a un numero sempre più grande di utenti, rendendo i propri servizi comodi e accessibili a tutti.