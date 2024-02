Ubriachi ai giardini Medaglie d’Oro picchiano una donna che, presumibilmente anche lei ‘alticcia’, era sdraiata a terra.

Presa a calci da due uomini è fuggita via ed i presenti hanno immediatamente chiamato la Polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno identificato i due uomini e poi raggiunto la donna, che si era rifugiata in un negozio di via Roma.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa ma la donna ha rifiutato il trasporto.