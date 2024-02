Festival di Sanremo 2024: ultima riunione del Tavolo per la sicurezza, ieri l'ok della Commissione al palco in piazza

Tutto confermato come nelle precedenti riunioni, martedì pomeriggio al Tavolo per la sicurezza organizzato in Prefettura con tutte le forze dell’ordine.

La riunione si è svolta dopo il sopralluogo del Prefetto che, accompagnato dai vertici di tutte le forze dell’ordine, ha verificato l’organizzazione della sicurezza all’interno e all’esterno dell’Ariston, in particolare nelle zone che saranno interessate dalle manifestazioni collaterali.

Tre in totale le riunioni che si sono svolte in Prefettura ad Imperia, sempre alla presenza dell’Assessore al Turismo e dei vertici Asl. Come negli anni scorsi è stato confermato che arriveranno diversi rinforzi tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, per affiancare quelli locali e garantire la massima copertura. Saranno circa 150 gli agenti e i Carabinieri che arriveranno per la prossima settimana, senza dimenticare i circa 250 steward che saranno impiegati.

L’allestimento delle transenne e dei varchi è praticamente completato e, a breve entreranno in funzione per il passaggio tra via Matteotti e corso Garibaldi. Prevista anche una sorta di pronto soccorso al Teatro Ariston, per garantire l’assistenza a tutti quelli che graviteranno attorno alla kermesse canora matuziana.

Intanto, ieri mattina, la Commissione di Vigilanza ha espletato tutte le verifiche del caso al palco di piazza Colombo. E’ stato controllato il lavoro eseguito al di sotto del solettone all’interno del deposito della Riviera Trasporti. Verifiche anche nella parte superiore e, al termine, è arrivato il nulla osta per gli spettacoli.