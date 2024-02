'L’antisemitismo da sempre': convegno a Ventimiglia con lo storico israeliano Ofir Hayvri (Foto e video)

Un convegno dal titolo 'L’antisemitismo da sempre' con lo storico israeliano Ofir Hayvri è andato in scena oggi pomeriggio nella biblioteca Aprosiana a Ventimiglia.

Un attento pubblico, tra i quali il consigliere comunale Simone Bertolucci, ha ascoltato con attenzione le parole del filosofo, storico e politico israeliano attualmente vicepresidente presso l'istituto Herzl-Machon Herzl a Gerusalemme. Ofir Hayvri è stato uno dei fondatori dello Shalem Collage e caporedattore fondatore della rivista Azure: Ideeas for the Jewish Nation.

L'evento, a cura dell’associazione culturale Italia-Israele, rientrava tra gli eventi proposti dalla città di Ventimiglia in occasione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah. "Porto i saluti dell'Amministrazione" - dice il consigliere comunale Simone Bertolucci - "Ci sono stati eventi in occasione della commemorazione del Giorno della memoria e questo possiamo consideralo ovviamente all'interno di questo contesto. Sono qui per mostrare la vicinanza dell'Amministrazione comunale sulla tematica degli eventi. Approfitto per annunciare che nel prossimo consiglio comunale vi sarà un momento importante che avrà come punto la sensibilità sulla problematica della negazione della Shoah e della lotta contro l'antisemitismo".