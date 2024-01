Ventimiglia, si sente male durante un convegno: mobilitazione di soccorsi in biblioteca (Foto)

Si sente male durante un convegno e così viene soccorsa dal pubblico e dalle forze dell'ordine presenti. E' successo nel pomeriggio odierno nella biblioteca Aprosiana di Ventimiglia.

Una signora stava ascoltando interessata l'incontro dal titolo 'L’antisemitismo da sempre' con lo storico israeliano Ofir Hayvri quando si è sentita male a causa di un malore improvviso. E' stata subito aiutata dalle forze dell'ordine presenti, dai dipendenti della biblioteca e dagli organizzatori dell'evento che hanno allertato immediatamente il 118.

Il convegno è stato così momentaneamente interrotto per premettere i soccorsi da parte della Croce Verde Intemelia, che ha trasportato la donna, che era cosciente, in ospedale per accertamenti.