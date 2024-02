Imprese ed efficienza energetica, due webinar gratuiti della Camera di Commercio Riviere di Liguria

Il PID (Punto impresa digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, in collaborazione con Dintec (Consorzio per l’Innovazione tecnologica), due desk informativi gratuiti per approfondire le opportunità per le imprese in tema di transizione energetica e comunità energetiche rinnovabili.

Gli incontri, in diretta streaming, hanno lo scopo di aiutare le imprese e gli altri attori del territorio a confrontarsi con esperti tecnici per avviare interventi di transizione energetica, chiarire dubbi su come si costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e approfondire tutto ciò che riguarda il tema sull’energia. I desk informativi rappresentano pertanto un’opportunità per valutare i vantaggi di questa transizione.

Questi gli appuntamenti in programma:

Giovedì 1 febbraio 2024 alle ore 10.30: “La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili: presentazione di un caso di studio sulle Comunità Energetiche Rinnovabili – Settore turistico”;

Giovedì 9 febbraio 2024 alle ore 10.30: “La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili: presentazione di un caso di studio sulle Comunità Energetiche Rinnovabili – Area portuale”.

Per iscriversi ai webinar occorre compilare e inviare i seguenti form on line:

Giovedì 1 febbraio 2024:

https://docs.google.com/forms/d/1domb2zyPCLb9TH1qTbQjt5R04HA8vlgOPKgUoPqDq94/edit

Giovedì 9 febbraio 2024:

https://docs.google.com/forms/d/1lBXMNUqpCDuPZoXSYFgw37VVlXfxrG3lq2A7dIrv8g8/edit .

Per informazioni scrivere a: digitalpromoter@rivlig.camcom.it