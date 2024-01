ll sistema giudiziario è in affanno, l’Imperiese sul podio in Liguria per la mancanza di giudici e magistrati

Il sistema giudiziario ligure ha fatto passi avanti negli ultimi 12 mesi, ma è ancora lontano dagli obiettivi che si è posto: modernità e immediatezza. Prova ne è la carenza di giudici e magistrati.

Nell’Imperiese la carenza si fa sentire: le scoperture evidenziate dal distretto della Corte d’Appello di Genova hanno raggiunto il 42,7 %. Imperia risultando seconda in Liguria dietro al tribunale dei minori perché soffre della carenza di giudici e magistrati togati.

Una situazione emersa dalla relazione della presidente della Corte d’Appello di Genova, Elisabetta Vidali, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Preoccupa in tutto il distretto, ma soprattutto in Corte d'Appello - dove dalla fine dell'anno e per tutto l'anno prossimo si congederanno ben 9 magistrati dell'area penale a fronte di un organico di 15 - il numero sempre più crescente delle vacanze magistratuali”, denuncia la presidente Vidali.

“E' ancora a saldo altamente negativo, infatti, il ricambio tra i giudici prossimi al pensionamento e quelli trasferiti, e ciò non potrà che incidere in maniera principale ed assorbente sulla capacità di raggiungimento degli obiettivi PNRR”.

A fronte delle carenze in organico, è comunque in calo il numero dei fascicoli pendenti sia nel civile che nel penale.