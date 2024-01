Festival di Sanremo 2024: sicurezza in primo piano, ultima riunione del comitato martedì prossimo

Mentre proseguono le prove dei cantanti all’Ariston, per la 74a edizione del Festival di Sanremo e in città si continua con il montaggio delle strutture che ospiteranno le manifestazioni collaterali, si deve pensare anche alla sicurezza per residenti e turisti, nel periodo dedicato alla kermesse canora matuziana.

Si sono già svolte due riunioni, in Prefettura ad Imperia, del Comitato per l’ordine e la sicurezza, alla presenza delle forze dell’ordine, dell’Assessore al Turismo e dei vertici Asl. Come negli anni scorsi è stato confermato che arriveranno diversi rinforzi tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, per affiancare quelli locali e garantire la massima copertura.

Già in questi giorni vengono allestite le transenne e, a breve toccherà anche ai ‘varchi’ per il passaggio tra via Matteotti e corso Garibaldi. Prevista anche una sorta di pronto soccorso al Teatro Ariston, per garantire l’assistenza a tutti quelli che graviteranno attorno alla kermesse canora matuziana.

Intanto le forze dell’ordine si sono date appuntamento, insieme al Prefetto, a martedì prossimo per l’ultima riunione, quella che dovrà vedere sul tavolo le ultime decisioni per fare in modo che il Festival sia una vera e propria festa, controllata ma tranquilla.