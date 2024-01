Serie di premi per il film prodotto a Sanremo 'Maryam of Tsyon' al ‘8 & Halfilm Awards

Incetta di premi per l'ultimo capitolo della trilogia cinematografica sulla vita della Vergine Maria: ‘Maryam of Tsyon - Cap III Assumpta est in Caelum’, dello scrittore e regista sanremese Fabio Corsaro, prodotto da Fiori di Sambuco Film a Sanremo, al ‘8 & Halfilm Awards di Roma, festival indipendente che si rifà al capolavoro di Fellini ‘8 & ½’.

Ha ottenuto premi come migliore film storico, migliore film biografico, migliore colonna sonora e migliore realizzazione narrativa europea. E' già il secondo riconoscimento attribuito nelle rassegne europee al film di Corsaro nel giro di pochi mesi.

La giuria ha riconosciuto al film la migliore colonna sonora della kermesse, composta e diretta dal gruppo progressive sanremese 424.