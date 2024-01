Ospedaletti: dopo le anticipazioni ora arriva la conferma: Pier Franco Rivano supervisore della videosorveglianza

E’ stato confermato con una apposita ordinanza, l’incarico esterno per la gestione delle telecamere cittadine, per Pier Franco Rivano, l’ex comandante dei Carabinieri di Ospedaletti, da alcuni mesi in pensione.

Nei mesi scorsi il sindaco (insieme a due precedenti colleghi) ha salutato e ringraziato il Luogotenente Rivano che ha lasciato il comando a Daniele La Sacra. Arrivato a Ospedaletti a fine 1991 quando era Sindaco Stefano Ghirardelli, Pier Franco Rivano ha assunto il comando della locale Stazione CC nel mese di giugno 2000 con Flavio Parrini primo cittadino, ha proseguito poi con i sindaci Eraldo Crespi, Paolo Blancardi e adesso con Daniele Cimiotti.

Ora Rivano ha assunto l’incarico da parte del Comune, visto che Ospedaletti lo ha adottato da anni. Di fatto la sua funzione sarà quella di controllare periodicamente gli impianti di videosorveglianza e anche i varchi presenti in città.

Rivano dovrà sempre segnalare per iscritto ed in via esclusiva al Comando della Municipale qualsiasi evento relativo alla propria attività e agli impianti indicando dettagliatamente ogni elemento utile ad individuare tutte le circostanze (ad esempio in caso di evento il nome attribuito alla/e telecamera/e in questione, la loro collocazione topografica, data e ora dell'evento, tipologia di evento, se di natura tecnica o di altra natura).

Dovrà monitorare le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, in particolare, con cadenza quotidiana, rilevare qualsiasi malfunzionamento delle stesse, annotarlo in un apposito registro, anche elettronico, presso il Comando, segnalarlo tempestivamente al comandante della polizia locale e ai tecnici incaricati della manutenzione e verificare che gli interventi di manutenzione vengano attuati. Ma ancora il posizionamento, rimozione e manutenzione fototrappole e altri dispositivi analoghi. Ma anche il prelievo delle memorie delle fototrappole, consegna delle memorie al Comando, esame dei filmati presso il Comando, rilevazione degli abusi e conseguente segnalazione al Comando.