Sanremo: la Polizia Municipale traccia il bilancio 2023, 100 incidenti in più dell'anno precedente

E’ stato presentato questa mattina, in occasione della festa di San Sebastiano, il bilancio dell’anno appena trascorso per la Polizia Municipale di Sanremo.

Sono stati sciorinati i numeri del lavoro svolto dagli agenti della Polizia Locale, nei diversi settori che vengono seguiti 365 l’anno. Circa 2.400 gli interventi sul territorio e, di questi, il 65% riguardano il servizio viabilità, seguito dalla tutela dell’ambiente all’11%

Nel corso del 2023 si sono registrati due incidenti mortali, mentre 303 sono stati quelli con feriti per un totale di 649 incidenti rilevati, in aumento di circa 100 rispetto al 2022. Tra gli incidenti quelli più classici riguardano l’omessa precedente, la mancata osservanza della distanza di sicurezza e l’investimento di pedoni.

Importanti anche i controlli dei varchi. Sono state 4.500 le violazioni per quelli pedonali. Il più violato è quello di via Gioberti con circa 2.200, seguita da piazza Bresca che sarà potenziato ulteriormente. Molte anche quelle delle altre zone della città.

Ad oggi gli autovelox ‘fissi’ di corso Mazzini e corso Marconi vengono attivati solo con la pattuglia ed hanno già portato 1.082 multe per eccesso di velocità, che comprendono anche i cosiddetti ‘Velobox’, quando vengono attivati. Gli incassi per le sanzioni amministrative hanno portato 2 milioni e 345mila euro mentre ci sono ancora da recuperare circa 90mila euro per gli eccessi di velocità e circa un milione per le altre sanzioni.

Nel dettaglio sono stati 2.348 gli interventi su richiesta telefonica mentre 656 per reclami attraverso l’Urp e 175 i servizi per manifestazioni. Sono stati ben 141 i veicoli abbandonati rimossi e 102 le esecuzioni di ordinanze stradali per la viabilità temporanea. 824, invece, le segnalazioni ad altri uffici.

La Municipale ha elevato 68 denunce per violazioni edilizie ed ambientali e 264 i servizi per i mercati. Gli agenti hanno eseguito nell’anno da poco terminato 10 servizi Tso, 136 segnalazioni di reato, 69 denunce a piede libero. Sono stati 11 i veicoli rubati, riconsegnati ai proprietari mentre 4 i sequestri di droga, tra i quali sono stati sequestrati 630 di sostanza stupefacente. Tre gli arresti in flagranza di reato.

Torniamo a parlare di viabilità con i 649 incidenti rilevati, tra i quali 303 con feriti e 2 mortali. Ben 45.479 le violazioni al codice della strada accertate, 3.019 le rimozioni di veicoli in divieto e 27 le ‘ganasce’ applicate. Sono stati sequestrati 31 veicoli e 19, invece, quelli sottoposti a fermo amministrativo.

La Municipale ha effettuato 59 segnalazioni alla Prefettura per la sospensione della patente mentre sono stati ben 11.154 i punti decurtati. Sono stati 31 i conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto della droga. 362 le sanzioni per veicoli senza assicurazione, 30 sanzioni per guida senza patente, 93 le rimozioni per parcheggio in aree invalidi e 1.082 dagli autovelox, velobox e telelaser.

Ben 4.261 le multe per accesso non autorizzato in area pedonale, 860 quelle per omessa revisione del mezzo 6 per omissione di soccorso, 41 per omessa precedenza ai pedoni e 55 per uso irregolare dei cellulari.

Per quanto riguarda la sicurezza urbana sono stati 131 gli allontanamenti eseguiti, 1.942 i verbali di sequestro penale ai venditori abusivi e, nello stesso ambito, 2.144 quelli amministrativi. Sono state 742 le giornate degli agenti in presidio del territorio su ordinanza della questura. 26 le chiamate di emergenza sulla pista ciclabile, 378 per la videosorveglianza.

Per l’educazione nelle scuole sono state 18 le scuole dell’infanzia e primarie interessate e 714 gli alunni coinvolti. Sono state 16 le scuole superiori di secondo grado con 410 alunni.

L’attività amministrativa ha visto 270 delibere e determinazioni dirigenziali, 59 intimazioni al recupero di veicoli, 361 notifiche o accertamenti per tribunale e Prefettura, 846 procedure di accesso agli atti, 51 certificazioni di idoneità degli alloggi, 336 oggetti smarriti restituiti, 174 ricorsi a verbali del codice della strada, 91 ricorsi amministrativi e 4.579 ingiunzioni per sanzioni non pagate.

Tra le verbalizzazioni amministrative: 64 quelle per regolamento edilizio, 31 per commercio, pubblici esercizi e mercati, 62 per il regolamento dei dehors, 1.247 per i rifiuti, 47 per veicoli abbandonati, 133 di polizia urbana, 7 per ubriachezza molesta, 923 ordinanze per ingiunzioni e 6 violazioni del demanio marittimo.

Per quanto riguarda la Protezione Civile vengono organizzate attività preventive ed assistenza alla popolazione. Sono state gestite 40 allerta meteo e, in 9 occasioni è stato aperto il Coc.

Il Sindaco, Alberto Biancheri, ha così commentato il lavoro di questi ultimi anni: “Lavoro a fianco della Municipale da 10 anni, per un impegno molto importante e difficile per gli agenti che ogni giorno sono in strada. Tutti noi dobbiamo avere un grande rispetto nei loro confronti, per un compito particolarmente difficile e molto articolato, non solo relativo a viabilità e multe, ma anche legato alla Protezione Civile, al sociale e molto altro. Siamo riusciti a risolvere molti problemi, grazie ad una macchina impressionante fatta di persone che lavorano 24 ore su 24. Ci ricordiamo i passaggi pedonali rialzati? 10 anni fa non c’erano. Il semaforo di via Matteotti e via Palazzo, agli incroci di via Feraldi nemmeno. Oggi funzionano! E ci metto anche corso Inglesi all’incrocio con via Carducci, senza dimenticare corso Mazzini e corso Marconi. Ricordo le lotte per l’inversione di marcia di via Galilei all’uscita dell’Aurelia Bis, un'altra decisione importante per la nostra amministrazione. Abbiamo messo mano alla sicurezza e la dimostrazione arriva dalle 440 telecamere presenti in città e che, spesso, risolvono problematiche legate alla microcriminalità. Oggi c’è una grossa polemica relativa al limite dei 30 all’ora ma, per ridurre ancora i numeri degli incidenti ci si dovrebbe pensare. Gli autovelox sono criticati, lo so ma ci sono stati gravi incidenti e, forse, con più attenzione da una parte e severità dall’altra, si possono ridurre. La Municipale ha lavorato molto anche alla microcriminalità ed è fondamentale per la nostra città. Siamo alle porte di un Festival per il quale si prevedono numeri pazzeschi e, anche in questo caso, gli agenti sono pronti per essere presenti. Abbiamo sempre cercato di investire, non per questioni elettorali ma per avere un corpo di Municipale, che possa lavorare nel migliore dei modi per la sicurezza. E’ stato un onore lavorare con voi. E poi anche la nuova sede di piazza Eroi, che tra un anno e mezzo dovrebbe essere operativa”

Alessandro Il Grande: “La Municipale è impegnata su vari fronti, tra cui la videosorveglianza che vede la nostra città arrivare a circa 440 telecamere, per le quali sono stati fatti investimenti importanti per la manutenzione e per il software, che consentirà di rilevare tutti mezzi in ingresso e uscita dalla città. E’ stato rinnovato anche il parco mezzi, per consentire agli agenti di lavorare nel migliore dei modi. Per questo voglio ringraziare tutti gli agenti per l’impegno che mettono ogni giorno nel loro lavoro”.

Claudio Frattarola: “Voglio solo ringraziare tutti gli agenti che, negli anni mi hanno seguito e supportato”.

Fulvio Asconio: “Non posso esimermi dai classici ringraziamenti con il nostro ex comandante e con l’Amministrazione e il segretario generale. La nostra è stata un’attività che non contempla solo le multe per le infrazioni in strada ma a totale servizio dei cittadini. Riusciamo a ricostruire incidenti ed altre situazioni grazie alle telecamere presenti e ad una centrale operativa altamente tecnologica e di qualità. Abbiamo deciso l’installazione di due autovelox in zone che hanno purtroppo visto incidenti molto gravi senza dimenticare le attività anti contraffazione, che ci hanno consentito di arrivare ad importanti risultati. Ci sono poi i controlli a tutela del territorio, come l’installazione di antenne o le discariche abusive. Molte anche le attività di insegnamento del rispetto della legalità”.

Al momento sono circa 70 gli agenti che fanno parte del corpo di Municipale e, di questi 8 sono a tempo determinato e rimarranno, almeno, fino alla Milano-Sanremo.