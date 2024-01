Caccia al biglietto per il 74° Festival di Sanremo: in tilt il portale della Rai, protesta il Codacons

“Ora sei in coda. Grazie per la pazienza”. È questo il messaggio che si sono trovate davanti le persone che oggi, “click-day” per l’acquisto dei biglietti per la 74ª edizione del Festival di Sanremo, hanno provato ad accedere al sito.

Il tempo d’attesa alle 18, nove ore dopo l’apertura delle vendite, era ancora di oltre quattro ore: “A causa dell'elevato volume di traffico, stiamo utilizzando una coda virtuale per limitare l'accesso contemporaneo di utenti sul sito Web. In questo modo, potrai usufruire della migliore esperienza online possibile”.

Dimostrazione dell’interesse sempre più alto per la kermesse, la cui gigantesca macchina in questi giorni ha iniziato a ingranare, nonostante i prezzi dei biglietti: in platea si parte da 200 euro per una serata, cifra che sale a 730 euro per la finalissima di sabato, e non si possono superare i due biglietti a persona.

Le lunghe attese per l’acquisto online non hanno mancato di suscitare proteste e malcontento, in particolare dal Codacons, che ha fatto notare come “gli utenti che si sono collegati fin dalle prime ore del mattino alla pagina sarebbero stati indirizzati da subito in una 'waiting room' e informati dei tempi di attesa che in alcuni casi erano di quattro ore, in altri non specificati. Molti di coloro che sono riusciti a superare la prima fase e accedere alla pagina per l'acquisto dei biglietti, denunciano di essere stati improvvisamente reindirizzati di nuovo alla 'waiting room', e di nuovo sottoposti a ore di attesa, senza riuscire ad acquistare il titolo di ingresso".