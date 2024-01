Crypto News: chi ha guadagnato e chi ha perso di più nelle ultime 24 ore

Il mondo delle criptovalute è noto per la sua volatilità, con i prezzi che possono fluttuare in modo notevole nel breve termine. In questo articolo, esamineremo le performance delle criptovalute nelle ultime 24 ore, evidenziando chi ha guadagnato e chi ha perso di più. Allo stesso tempo, daremo uno sguardo alle migliori prevendite attualmente in corso nel mercato.

Chi ha guadagnato di più

FTX Token (FTT)

Cominciamo con FTX Token (FTT), la criptovaluta nativa della piattaforma di trading di derivati crittografici FTX. Nelle ultime 24 ore, FTT ha registrato un aumento del 7,5%. FTX si distingue per caratteristiche come la prevenzione del clawback, un pool di collaterali centralizzato e la liquidazione universale in stablecoin.

Siacoin (SC)

Siacoin (SC) è il token di utilità nativo di Sia, una piattaforma di storage cloud distribuita e decentralizzata basata su blockchain. Nelle ultime 24 ore, Siacoin ha registrato un incremento del 5,2%. Sia mira a diventare il "layer di storage fondamentale di Internet."

Manta Network (MANTA)

Manta Network è l'ecosistema modulare per il web3 che consente agli utenti di costruire e distribuire applicazioni decentralizzate basate su Solidity. Nelle ultime 24 ore, MANTA ha registrato un aumento del 4,9%. La piattaforma promette velocità di transazione più rapide di un L1 e costi del gas inferiori a un L2.

Chi ha perso di più

Astar (ASTR)

Passiamo ora alle criptovalute che hanno registrato una performance negativa. Astar (ASTR), una rete di supporto per gli sviluppatori per realizzare applicazioni decentralizzate e soluzioni di layer 2, ha subito un calo del 14,45% nelle ultime 24 ore. Astar si propone di fornire la migliore soluzione per tutti gli sviluppatori creando una parachain in cui contratti intelligenti EVM e WASM possono comunicare e coesistere, e supportando EVM.

Optimism (OP)

Optimism (OP) è una blockchain di livello due su Ethereum che utilizza il meccanismo di rollup ottimistico per aumentare la scalabilità. Tuttavia, nelle ultime 24 ore, ha registrato una diminuzione del 10,8%. Optimism si concentra su semplicità, pragmatismo e sostenibilità, cercando di risolvere la complessità delle blockchain.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX), una blockchain di livello uno che funge da piattaforma per applicazioni decentralizzate e reti blockchain personalizzate, ha subito una perdita del 9,7% nelle ultime 24 ore. Avalanche cerca di risolvere il dilemma delle blockchain cercando di raggiungere un grado sufficiente di decentralizzazione su larga scala.

Le migliori prevendite del momento

Il fervore nell'ambito delle criptovalute si riflette anche nelle prevendite, con progetti che attraggono l'interesse degli investitori. Attualmente, due delle prevendite più promettenti e redditizie sono Meme Kombat e Bitcoin Minetrix.

Meme Kombat (MK)

Meme Kombat , la meme coin P2E lanciata appena qualche mese fa, ha rapidamente conquistato l'attenzione degli investitori, accumulando oltre 7 milioni di dollari nella fase di prevendita. Con un meccanismo di staking che offre un impressionante APY del 128% e la funzionalità per scommettere su battaglie tra personaggi meme guidate dall’intelligenza artificiale, Meme Kombat si sta posizionando come una delle principali prevendite nel panorama delle criptovalute. Gli investitori sembrano attratti non solo dalla sua componente ludica, ma anche dalla prospettiva di rendimenti importanti.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Bitcoin Minetrix

ha catturato l'attenzione degli investitori e ha già superato la soglia dei 9 milioni di dollari nella sua fase di prevendita. Con il suo innovativo meccanismo Stake-to-Mine, Bitcoin Minetrix offre agli utenti una soluzione semplice per guadagnare Bitcoin contribuendo alla potenza di hash di Bitcoin dalla rete Ethereum. La presa di rilievo nella prevendita suggerisce un forte interesse da parte degli investitori che cercano un modo accessibile per partecipare al mining di Bitcoin.

Conclusioni

In chiusura, le ultime 24 ore hanno evidenziato il dinamismo intrinseco al mercato delle criptovalute, con alcune monete che si sono distinte per le loro notevoli variazioni di valore. Tra le vincitrici, FTX Token (FTT), Siacoin (SC) e Manta Network (MANTA) hanno registrato aumenti significativi, offrendo agli investitori opportunità di guadagno. Al contrario, Astar (ASTR), Optimism (OP) e Avalanche (AVAX) hanno subito perdite, richiamando l'attenzione sugli aspetti volatili di questo settore.

L'incessante dinamismo del mercato delle criptovalute si è manifestato anche nell'entusiasmo che circonda le prevendite. Meme Kombat e Bitcoin Minetrix emergono come protagonisti, attirando ingenti investimenti e riflettendo il desiderio degli investitori di sperimentare nuove opportunità.

Meme Kombat, con la sua meme coin P2E e il meccanismo di staking remunerativo, affascina coloro che cercano un'esperienza coinvolgente. Nel frattempo, Bitcoin Minetrix, con il suo innovativo approccio al mining di Bitcoin, attrae chi desidera una soluzione accessibile.

In un panorama in continua evoluzione, gli investitori devono procedere con cautela, valutando attentamente le caratteristiche di ciascuna prevendita e considerando le prospettive a lungo termine prima di prendere decisioni di investimento.