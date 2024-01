Sanremo: ucraina pregiudicata tenta di rubare la pistola a un agente, arrestata e condannata

Una donna tenta di rubare la pistola di un agente della Polizia Municipale ma, fortunatamente, la sua immediata reazione la blocca sul nascere.

E’ accaduto sabato scorso, mentre l’agente era impegnato nella consueta pattuglia appiedata in via Matteotti. La donna, una ucraina difesa dall'avvocato Andrea Artioli, è stata prontamente bloccata. Era in stato di ebbrezza alcolica e gravata da diversi precedenti di polizia.

E’ stata arrestata per tentato furto con strappo e, ieri, in tribunale ad Imperia, è stata condannata ad un anno e due mesi di reclusione. La pena è stata sospesa.