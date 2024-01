In aumento le vendite online: una guida da TeamSystem per dominare gli e-commerce

Il 2023 si è chiuso con una crescita delle vendite online pari al 13%, per un valore totale di 54,2 miliardi di euro solo in Italia. Il dato evidenzia chiaramente come questa modalità di acquisto stia diventando costantemente più popolare rispetto ai negozi fisici per comprare prodotti e servizi.

Gli acquisti online nel dettaglio

Resta in vetta il compartimento dei prodotti tra i principali acquisti online degli italiani, in aumento dell’8% in confronto all’anno precedente, per un totale di 35 miliardi di euro. Data la vasta natura di questa categoria, sono diversi i risultati ottenuti: al primo posto il settore Beauty, cresciuto dell’11%, al secondo posto sia l’Editoria che l’Informatica ed Elettronica di consumo, in aumento dell’8% rispetto al 2022. Non indifferenti anche il 7% registrato dalle due categorie Moda e Arredamento e Home Living, in leggera flessione invece il settore Food & Grocery, che ha registrato un calo dello 0,5%. Particolarmente significativa è stata la crescita del compartimento dei servizi, che grazie soprattutto alle categorie Turismo e Trasporti ha raggiunto i 19,2 miliardi di euro, ovvero un notevole 25% in più se paragonati ai dati di un anno fa.

La guida TeamSystem

La crescente rilevanza delle vendite online sottolinea l'importanza di una solida piattaforma e-commerce per l'avvio e la gestione di un business online. Tuttavia, la direzione strategica di un’attività virtuale richiede competenze specifiche e una preparazione approfondita. In questo scenario, TeamSystem , azienda specializzata in soluzioni software per il business, presenta " Gestire un e-commerce dalla A alla Z ", un eBook esaustivo e dettagliato per portare avanti con sicurezza la propria piattaforma di vendita, partendo dalla definizione della strategia all'attuazione pratica. Questo manuale copre l'intero spettro della gestione di un e-commerce, partendo dall’identificazione del target di mercato, l’analisi dei competitor e la stesura del business plan, per passare poi agli aspetti più pratici come la gestione di ordini e spedizioni, l’automazione del magazzino e dell’assistenza cliente. La guida segue tutto il percorso di vendita, fornendo anche utili consigli per sfruttare al massimo il potenziale dei social network, strumenti che permettono di consolidare il rapporto con i clienti acquisiti e di raggiugerne di nuovi, oltre a delineare le caratteristiche di un sito ottimizzato dal punto di vista grafico e strutturale. Processi complessi che, attraverso esempi concreti e numerosi approfondimenti, in questo testo diventano alla portata di chiunque voglia restare al passo in un mercato altamente competitivo e in continua evoluzione come quello delle vendite online, riuscendo a guidare con successo la propria attività qualsiasi sia il settore di specializzazione.