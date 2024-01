Riva Ligure: 'Legality Next Gen' termina con il successo di Sara Bevilacqua, Alessandro Di Battista e Dario Vergassola (Foto e Video)

Grande atmosfera, ieri sera nella sala del Consiglio comunale di Riva Ligure attrezzata a teatro, per la pièce Teatrale ‘La stanza di Agnese’ interpretata da Sara Bevilacqua nel ruolo di Agnese Borsellino, nell’ambito della manifestazione ‘Legality next gen’, organizzata in una tre giorni dedicata alla legalità.

Sara Bevilacqua ha magistralmente interpretato Agnese Borsellino, ripercorrendo parte della sua vita, in particolare quella che l’ha vista a fianco del coraggioso magistrato siciliano. E’ stata la straordinaria conclusione di una tre giorni fortemente voluta dall’intera amministrazione rivese ed in particolare dal Sindaco, Giorgio Giuffra, che ha utilizzato i fondi a lui destinati per un risarcimento danni, dovuto per una serie di minacce ricevute negli anni scorsi.

Dopo l’avvio insieme a don Patriciello, parrovo del ‘Parco Verde’ a Caivano e la presenza di due importanti magistrati di Bari e Catanzaro venerdì, ieri al termine dell’applauditissima pièce teatrale (cinque minuti di battimani), si è poi svolto un talk show, insieme all’ex esponente del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista e l’attore e comico Dario Vergassola.

Pubblico delle grandi occasioni, ieri sera, sia nella sala del Consiglio comunale che nell’atrio dove, per ogni appuntamento è stato allestito un maxi schermo. La degna chiusura di una manifestazione che è voluta essere nel suo anno ‘zero’, per crescere prossimamente.