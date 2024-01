Pallamano, continua a pieno ritmo l'attività dell'Abc Bordighera (Foto)

E' ripresa a pieno ritmo l'attività sportiva dell'Abc Bordighera nei vari campionati francesi e italiani di pallamano.

Sabato scorso le ragazze dell'under 17 sono scese in campo a Imperia, assieme alle compagne di squadra Imperiesi, dove hanno contribuito alla vittoria contro il Vallis Aurea di Vallauris per 38 a 23 nell'ambito del campionato dipartimentale francese di categoria. "Tutto il collettivo ha offerto una prestazione convincente dimostrando solidità e concretezza durante tutta la gara" - fa sapere l'Abc Bordighera.

L'under 17 maschile, domenica scorsa, ha, invece, affrontato in trasferta i coetanei del Cologne. "Pur offrendo a tratti una buona prestazione, i ragazzi hanno dovuto soccombere contro avversari titolati che hanno ancora una volta dimostrato di essere, assieme al Cassano Magnago, la compagine da battere in questo campionato" - commenta l'Abc Bordighera.

Si è tenuto, sempre domenica scorsa, un concentramento a Torino delle squadre partecipanti al campionato under 13 maschile dove la squadra mista, formata da atleti dell'Abc Bordighera e del Ventimiglia, ha affrontato i pari età del Valpellice soccombendo per 12 a 22 e, in seguito, ha giocato contro il Vigliano in un match equilibrato terminato col punteggio di 22 a 27 a favore dei biellesi. "La lunga trasferta e il ridotto numero di atleti disponibili a causa di numerose defezioni dovute a malanni di stagione ha condizionato il rendimento della nostra compagine" - dice l'Abc Bordighera.

L'attività dell'Athletic Bordighera Club Handball proseguirà domani, domenica 21 gennaio, alle 11 presso il Palabiancheri di via Diaz dove l'under 17 maschile, targata “Idrotecnica F. Beccagli”, scenderà in campo per affrontare i coetanei del Ferrarin Milano. "Ci sono tutti i presupposti per tornare alla vittoria e concludere al quinto posto del girone interregionale composto da formazioni della Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta" - afferma l'Abc Bordighera.

Sempre domani ma alle 10:15 l'under 13 giocherà a Monaco. "La nostra formazione mista (maschile/femminile) under 13, sponsorizzata da Romolo Amarea e Era Foods, affronterà i padroni di casa nell'ambito del proprio campionato dipartimentale di categoria" - dichiara l'Abc Bordighera - "La nostra formazione è ancora imbattuta e un ulteriore successo la confermerebbe al vertice del campionato. Naturalmente ringraziamo tutti i nostri sponsor che ci sostengono e supportano sempre".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Foods, Riello, Ir Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrill.