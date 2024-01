Mager sulla riqualificazione del porto vecchio: "Il volto di Sanremo cambierà in meglio"

Alessandro Mager, candidato sindaco delle liste civiche capitanate da 'Anima', interviene sulla questione porto vecchio: “ritengo che la notizia di questa mattina circa l’acquisto della Porto di San Francesco srl da parte della Reuben Brothers sia molto importante per Sanremo. Si può considerare definitivamente sbloccato il percorso dell'opera di riqualificazione del porto vecchio per il quale il Comune di Sanremo aveva avviato la procedura per affidare in concessione il restyling tramite project financing”.

Mager è assolutamente favorevole al progetto di riqualificazione del porto: “Parliamo di un progetto che include una sessantina di ormeggi per barche da diporto e yacht da affidare ai privati mentre una quota consistente resterà di proprietà pubblica e avrà una gestione comunale. Il progetto presenta una serie di peculiarità che a mio parere sono interessanti sia come riqualificazione generale del fronte mare sia per la creazione di un indotto lavorativo importante. Mi riferisco alla realizzazione di un piazzale pedonale, alla pedonalizzazione parziale di alcune strade, alla realizzazione di una galleria-sottopassaggio e un parcheggio interrato, nonché alla valorizzazione e riposizionamento di tutte le attività commerciali oggi presenti sul porto”.

Infine, Mager tesse le lodi dell’attuale sindaco della Citta dei Fiori, Alberto Biancheri, e di tutta la sua Amministrazione: “è la firma che sigilla l’ottimo lavoro del Sindaco Alberto Biancheri e della sua Amministrazione. Unitamente al nuovo progetto presentato per la riqualificazione della vecchia stazione potremo constatare che il volto della città di Sanremo cambierà definitivamente in meglio. Come ho già avuto modo di dire, sono favorevole al sistema del partenariato pubblico-privato, perché il Comune da solo non ha i mezzi per supportare appalti che inciderebbero sui bilanci per milioni di euro. Ovviamente, se i sanremesi vorranno scegliermi come Sindaco per il prossimo quinquennio, vigilerò, utilizzando le mie competenze giuridiche, affinché venga sempre stabilito un giusto equilibrio fra la logica esigenza di fare lucro del privato imprenditore e l'esigenza pubblica di salvaguardare il bene e l'interesse pubblico”.