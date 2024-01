Innovazione e massimizzazione dei guadagni: Affitto Pro e Unico Immobiliare di Top Rent Srl

Top Rent Srl, guidata dall’imprenditore Riccardo Biolo, si distingue nel panorama immobiliare con due iniziative principali: Unico Immobiliare e Affitto Pro. Questi brand, parte integrante dell'azienda italiana specializzata nel settore immobiliare, hanno l’obiettivo di soddisfare le esigenze di un mercato in crescente evoluzione, ponendo enfasi sulla qualità e l'innovazione dell'offerta. L'obiettivo, del resto, è quello di stabilire nuovi standard nel settore, combinando innovazione, efficienza e un focus sul cliente.

Personalizzazione e massima efficienza nel real estate con Unico Immobiliare

, consente ai clienti dida corrispondere. Attraverso un processo strutturato in sette fasi, con l'obiettivo di vendere gli immobili entro 150 giorni, il brand offre soluzioni personalizzate, differenziandosi dalle agenzie tradizionali. L’obiettivo? È fornire un servizio su misura e professionale, rispondendo a tutte le esigenze dei clienti.

Infatti, per Unico Immobiliare ogni immobile è diverso e speciale, con necessità di un piano di comunicazione e marketing specifico, che ne sappia valorizzare i punti di forza, al fine di massimizzare il valore e ridurre i tempi di vendita.

Attraverso sistemi specifici come home staging, virtual home staging, rendering, campagne Facebook e Google, video, videotour ed eventi open house è possibile proporre sul mercato l’immobile nel migliore dei modi dandogli la massima visibilità, così da attirare un maggior numero di clienti e ottimizzare la vendita.

Affitto Pro: massimizzare i rendimenti minimizzando i rischi nelle locazioni

Per quanto concerne Affitto Pro , invece, si distingue grazie ad un servizio completo e personalizzato che copre ogni fase del processo: dalla ricerca e selezione degli immobili alla loro gestione completa, inclusa un’eventuale ristrutturazione. Ciò permette agli investitori di, senza la necessità di gestire ogni aspetto in modo autonomo.

Ma da dove deriva il successo di Affitto Pro? Si fonda sulla capacità di incrementare i classici rendimenti, del 3-4% e i pericoli connessi agli affitti a lungo termine, mirando invece a profitti più elevati, del 7-8% a salire, grazie agli affitti brevi o studenteschi. Rappresenta, dunque, la soluzione perfetta per investitori di piccole e medie dimensioni che cercano assistenza professionale per ridurre il rischio di insolvenza, così da poter beneficiare di un'alternativa più sicura e vantaggiosa rispetto agli affitti residenziali tradizionali.

Affitto Pro, inoltre, elimina la necessità di interagire con molteplici professionisti del settore, semplificando il processo per gli investitori, che possono contare su un unico punto di contatto per sfruttare al meglio gli investimenti immobiliari, personalizzati in base alle loro esigenze, evitando, di conseguenza, anche le comuni problematiche gestionali.

Un unico interlocutore garantisce di puntare in maniera più precisa al risultato finale dell’investitore. Cosa che non sarebbe possibile utilizzando singolarmente agenzie, progettisti, imprese e propery manager, i cui obbiettivi non mirano al raggiungimento di alte prestazioni del progetto di affitto complessivo.

Parte del gruppo Safebox, Affitto Pro opera attualmente in sei città, con l'obiettivo di espandersi a dodici entro il prossimo anno, segno della sua crescita e accettazione nel mercato. Gestisce annualmente circa 400 contratti, dimostrando la sua solida reputazione e la fiducia acquisita nel settore.

Riccardo Biolo: il visionario imprenditore dietro il Successo di Top Rent Srl

, alla guida di Top Rent Srl e del gruppo Safebox, è un imprenditore visionario nel settore immobiliare. Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Gestionale all'Università di Padova nel 2004, ha sviluppato un'ampia esperienza nel settore delle locazioni, che ha culminato nella creazione di un metodo efficace per la gestione di oltre 400 unità abitative in tutto il Nord Italia. Autore di diversi libri, alcuni dei quali hanno raggiunto le vette delle classifiche di Amazon, Biolo ha rafforzato la sua posizione come figura autorevole e prestigiosa nel settore immobiliare.