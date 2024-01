Portano via migliaia di euro a due anziane di Sanremo e Ceriana: arrestata una coppia

I Carabinieri di Serra Riccò, insieme ai colleghi di Pozzuoli e alla Polizia Penitenziaria, hanno arrestato un 46enne e una 21enne, entrambi di origine di campana, per il reato di truffa aggravata ai danni di due anziane donne a Sanremo e Ceriana. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri di Sanremo.

I fatti si sono svolti la mattina del 31 ottobre scorso. Prima i due hanno truffato una 63enne a Serra Riccò, per poi spostare le loro attenzioni a Ponente colpendo una 87enne di Sanremo e una 77enne di Ceriana.

Come funziona la truffa? Un complice contattava telefonicamente le vittime e, dopo essersi qualificato come maresciallo dei Carabinieri, comunicava che un parente aveva avuto un incidente stradale con gravi conseguenze e che, per evitare presunti "altri problemi", si sarebbe dovuta versare una cifra in contanti che sarebbe stata ritirata poco dopo da una, sempre presunta, "collega". Le due donne, in buona fede, hanno consegnato loro oltre tremila euro in contanti oltre a ori e preziosi per un valore complessivo di seimila euro.

Dopo i due colpi, la coppia si è allontanata dalla zona facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono state condotte attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza, l'ascolto di persone informate sui fatti e i riconoscimenti effettuati dalle persone offese.

I due sono stati rinchiusi nelle carceri di Poggioreale e Pozzuoli, a Napoli.