CNA Imperia e Decantico: inizia il corso di primo livello per Sommelier professionista a Sanremo

CNA Imperia, da sempre attenta alle esigenze del mondo della somministrazione e desiderosa di contribuire all'elevazione della professionalità nella ristorazione locale, è lieta di annunciare l'avvio del Corso di Primo Livello per diventare Sommelier Professionista. Il corso, organizzato in collaborazione con l'azienda di formazione Decantico Srl, inizierà il prossimo 21 Febbraio presso la sede di CNA a Sanremo in Via Asquasciati 12.

Il corso di primo livello, della durata di 15 appuntamenti settimanali, si terrà ogni Mercoledì sera alle 21 e sarà condotto da Marco Gallo, formatore e Sommelier di comprovata esperienza. Il programma coprirà una vasta gamma di argomenti, dalle lezioni di enologia alla degustazione analitica dei vini, approfondimenti sul mondo beverage comprendenti birra e distillati, gestione della cantina e nuove prospettive professionali.

Marco Gallo, formatore e Sommelier, commenta: "Sanremo risponde benissimo a questa tipologia di corsi, e infatti organizziamo per la seconda volta in pochi mesi un corso in città. Il primo livello serve per fornire le basi sulla professione e sul mondo del vino, con lezioni pratiche che vanno dall'analisi sensoriale alla gestione della cantina. È un corso consigliato a tutti coloro che operano nel mondo della ristorazione, dove la competenza nel settore è sempre più cruciale per soddisfare clienti esigenti e informati."

Il corso è aperto sia agli appassionati del mondo del vino che ai professionisti del settore e della ristorazione. Il costo è di 450 € (con uno sconto a 400 € per i soci CNA), e include il libro di testo "Il manuale del Sommelier" e una valigetta professionale con 4 calici da degustazione e 1 cavatappi.

Durante ogni lezione, sarà possibile assaporare tre vini correlati all'argomento della serata, rendendo l'esperienza formativa non solo istruttiva ma anche piacevolmente gustosa.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il proprio posto, contattare CNA Imperia al 0184 500309 o all'indirizzo mail segreteria@im.cna.it

CNA Imperia continua a dimostrare il suo impegno nella crescita e nell'eccellenza del settore della ristorazione locale, offrendo opportunità di formazione di alta qualità per professionisti e appassionati del mondo del vino.