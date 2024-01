Calcio a 5 serie C, l'Airole FC espugna Genova e coglie la terza vittoria consecutiva

Prosegue il momento positivo dell'Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Alla ripresa dopo la sosta natalizia le viverne hanno infatti colto nella quinta giornata d'andata la loro terza vittoria consecutiva espugnando per 4-3 il difficile campo 'Blandino' sede del Genova Calcio a 5. Giunti nel capoluogo ligure con soli sette effettivi, rimaneggiati da numerose assenze e squalifiche, i biancoverdi hanno però tirato fuori il consueto spirito di gruppo siglando lo 0-1 con Rossano Buono per poi raggiungere il vantaggio di 3-1, dopo il parziale pareggio genovese, grazie alle reti di Joel Valenti, capitano di serata, e di Filippo Caramello Canzone. Padroni di casa nuovamente in gol sul finire del primo tempo che si concludeva così sul 3-2 per l'Airole.

La seconda frazione concentrava invece le sue emozioni in avvio con l'immediato pareggio del Genova seguito poco dopo dal nuovo vantaggio ospite ancora con Caramello Canzone che fissava il punteggio sul risultato finale di 4-3 anche grazie alla consueta ottima prestazione del portiere Mario Rositano ed alla solida prova di Antonio Romano, Max Maccario e Mirko Trinchero che resistevano agli assalti dei padroni di casa in cerca del pareggio. Presente al match il Presidente biancoverde Stefano Ricci che a fine partita si è complimentato con tecnici e giocatori: "Congratulazioni a tutti ragazzi per questa straordinaria vittoria ottenuta in condizioni piuttosto difficili per noi su un campo davvero insidioso. Complimenti ai coach Christian Biancheri e Fiorenzo Favaloro che stanno creando un gruppo fantastico e sempre pronto anche in situazioni come questa. Auguriamo una veloce ripresa ai ragazzi infortunati mentre potremo contare dalla prossima partita sul rientro dalla squalifica di due giocatori fra cui capitan Marco Foti." L'Airole, momentaneamente al quarto posto con 9 punti in attesa della disputa delle altre partite della quinta giornata, sarà ora atteso da un ciclo di partite molto difficili con Città Giardino Marassi in casa, Taggia in trasferta nell'ultima giornata d'andata e Bordighera ancora in trasferta per la prima gara di ritorno.