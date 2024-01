Viaggi di gruppo, ecco perché conviene noleggiare un minivan?

Tante volte, quando è necessario organizzare un viaggio in gruppo, che sia tra amici, colleghi o parenti, bisogna spostarsi in più macchine, perché la classica vettura, da sola, non ha posti sufficienti per un numero di persone superiore a 4/5.

Anche se si può ammortizzare la spesa dividendo pedaggi o benzina, in realtà non sempre è la soluzione più conveniente distribuirsi in più vetture, semplicemente perché c’è comunque dispendio doppio o triplo e anche i guidatori devono affrontare da soli viaggi lunghi, senza alcun cambio.

Forse, anche per questa ragione, sta crescendo il numero di minivan e pulmini a noleggio.

Si tratta di soluzioni pratiche, comode e decisamente più economiche rispetto alle classiche automobili o all’acquisto di un mezzo così grande.

La ragione è semplice.

Noleggiare a breve o medio termine un minivan consente di spostare fino a nove persone in uno stesso veicolo, comodamente, abbattendo i costi.

Si pensi banalmente a un’azienda che deve organizzare la partecipazione ad un evento, una fiera, un summit per più dipendenti, solo alcune volte all’anno. Acquistare uno o più pulmini, ma anche diverse auto per far viaggiare i dipendenti, sarebbe uno spreco inutile di denaro, contando sia le spese vive che l’investimento e le risorse necessarie per la gestione.

Stesso dicasi anche per amici in comitiva, che usano viaggiare occasionalmente insieme per famiglie numerose. Tutti casi in cui, un minivan, offre soluzioni valide e a costi contenuti rispetto all’acquisto di nuove vetture.

Se poi si propende per il noleggio auto a 9 posti con società affidabili e con un ampio parco vetture, come Maggiore, allora si potrà contare anche su modelli all’avanguardia e di ultima generazione.

Rispetto a tanti modelli di auto tradizionale, i 9 posti più nuovi montano sedili comodi, ampi portabagagli, diverse prese USB per ricaricare i cellulari a bordo, dotazioni di ultima generazione.

L’affidabilità della ditta di noleggio, inoltre, permette di poter fruire di veicoli sempre revisionati e mantenuti adeguatamente, senza che la gestione burocratica e tecnica ricada sulle spalle del fruitore, ma resti sempre in capo alla società. In questo senso, il vantaggio si moltiplica nella misura in cui si viene completamente sollevati dalle beghe amministrative tipiche della gestione di un mezzo di proprietà. Per tutte queste ragioni il noleggio del 9 posti si sta diffondendo a macchia d’olio sia tra privati che tra le aziende.