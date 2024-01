Festival di Sanremo 2024: date, cantanti, quote e pronostici vincitori

È quel periodo dell'anno in cui l'aria di Sanremo si carica di melodie e aspettative: è in arrivo il festival della canzone italiana 2024. Quest'anno come vi abbiamo anticipato il Festival di Sanremo si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e sarà condotto da Amadeus, ormai diventato il perno della direzione artistica. Tutti gli occhi sono puntati sulla città dei fiori, che si prepara ad accogliere artisti consacrati e nuove promesse del panorama musicale.

La lista completa dei cantanti

Il prossimo festival sarà ricco di sorprese, con un'attenzione particolare alle nuove tendenze musicali e tecnologiche. Infatti, la lista ufficiale dei cantanti per la 74esima edizione del Festival raccoglie sia artisti di lunga esperienza che giovani talenti emergenti, creando un mescolanza di generi e generazioni che promette di lasciare incollati allo schermo gli spettatori di ogni età. Ecco tutti i cantanti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston:

- Fiorella Mannoia

- Geolier

- Dargen D’Amico

- Emma Marrone

- Fred De Palma

- Angelina Mango

- La Sad

- Diodato

- Il Tre

- Renga e Nek

- Sangiovanni

- Alfa

- Il Volo

- Alessandra Amoroso

- Gazzelle

- Negramaro

- Irama

- Rose Villain

- Mahmood

- Loredana Bertè

- The Kolors

- Big Mama

- Ghali

- Annalisa

- Mr Rain

- Maninni

- Ricchi e Poveri

Attorno al tradizionale nucleo del festival si svilupperà un mosaico di eventi collaterali, conferenze ed esposizioni dedicate all'industria musicale, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale e il coinvolgimento del pubblico a distanza. I social media saranno protagonisti, permettendo ai fan di interagire in tempo reale e di contribuire all'atmosfera unica che solo Sanremo sa creare.

Chi vincerà? Cosa dicono gli esperti

Tra rumors e commenti, sono iniziati in rete e nelle sale stampa i primi pronostici su chi vincerà Sanremo 2024. Attualmente gli artisti favoriti sembrano essere Alessandra Amoroso e Georlier. La cantante salentina salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston come concorrente e per il suo esordio ha scelto di esibirsi con il brano "Fino a qui". Le previsioni però puntano anche su Georlier, il rapper napoletano che ha riscosso un grande successo in tempi recenti. Riuscirà il suo brano "I p’ me, tu p’ te" in dialetto a conquistare gli italiani? Non dimentichiamo, poi, che fra i big ci sono molti altri nomi importanti come Emma Marrone e Annalisa, che hanno dimostrato in passato di essere particolarmente apprezzate dal pubblico sanremese.

Quote scommesse sul Festival

Mentre i nomi dei partecipanti emergono, l'aspettativa cresce e la competizione si preannuncia avvincente. Con i bookmaker già al lavoro per stabilire le quote dei possibili vincitori, i fan cominciano a fare le loro previsioni per le puntate sull'evento musicale. Al momento Gioco Digitale offre le migliori quote sulla vittoria di Alessandra Amoroso a 5.00, mentre Lottomatica ha le migliori per Georlier, quotato a 5.50. Altri bookmaker importanti come Sisal e SNAI, invece, offrono quote Sanremo inferiori per i due favoriti ferme a 3.50.

Conclusioni

Il Festival della Musica di Sanremo 2024 promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena, con la città ligure pronta a trasformarsi ancora una volta nel palcoscenico più luminoso della canzone italiana. Restate sintonizzati per scoprire i tesori nascosti in questa straordinaria edizione del festival, un evento che è molto più di un semplice concorso canoro, è un vero e proprio simbolo della cultura musicale del nostro paese.