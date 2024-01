Calcio giovanile, fine settimana ricco di emozioni per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana ricco di emozioni per la Polisportiva Vallecrosia Academy Asd.

Sabato è stata una giornata intensa al campo Zaccari a Camporosso dove è andato in scena il Trofeo Todaro Group International srl, dedicato ai Pulcini della leva 2013 e della leva 2014. Per l'occasione sono scese in campo tante squadre di società dei comuni limitrofi ma anche un gradito ospite internazionale, la società francese Gavigal Nice, che durante l'intera giornata si sono affrontate in numerosi incontri con la formula dello 'scontro diretto'. Alla fine, la Sanremese Calcio vince il torneo della leva 2013, mentre la squadra della Polisportiva Vallecrosia Academy guidata da mister Angelo Alletto si aggiudica il torneo della leva 2014.

Nota di merito per i ragazzi di mister Alletto, che domenica hanno anche partecipato al torneo organizzato dal Ventimiglia Calcio per la leva 2014 conquistando nuovamente il primo posto del torneo.

Sabato scorso, inoltre, giornata di sport e divertimento per i Primi Calci 2015 e 2016 e i Piccoli Amici 2017-18 della Polisportiva Vallecrosia Academy che hanno partecipato al Torneo della Befana, organizzato dall'Unione Sportiva Camporosso.