Sanremo: elezioni Amministrative, nuovi endorsement per Gianni Rolando da Di Ponziano, Lolli e Berio

Dopo gli endorsement dei giorni scorsi del Notaio Donetti,dei dottori Battaglia e Pansecchi, dell’ex Sindaco Pippione, del sindaco Vincenzo Lanteri e dell’ing. Marco Casiraghi imprenditore e parente dei Principi di Monaco arrivano, per l’ingegnere Gianni Rolando probabile candidato sindaco per i partiti del centro destra e le liste civiche ad essi collegate, nuove importanti manifestazioni di stima.

Donato di Ponziano, già presidente del Casino e manager sportivo internazionale: "Sanremo con le sue attività turistico/ricettive ha la necessità oggi di percorrere la strada migliore per lo sviluppo della sua economia. C’è bisogno di un passo più veloce e più moderno che porti la città a sfruttare a pieno tutti i suoi punti di forza e ridurre le sue debolezze. Allo stesso tempo i sanremesi meritano una qualità di vita migliore in una città più organizzata, più accogliente e più pulita. Le idee camminano con le gambe degli uomini ed è quindi necessario che la scelta di chi deve interpretare cosa fare e come fare per il bene della città, ricada su chi veramente è capace ed ha dimostrato nei fatti il suo valore. Ecco perché credo che l’Ing. Gianni Rolando sia il candidato migliore per ricoprire la carica di Sindaco di Sanremo. E’ una persona onesta, amante della città come pochi, un professionista di grande successo che ha ricoperto incarichi e responsabilità di primissimo piano anche a livello nazionale, sa ascoltare il prossimo, una dote rarissima e conosce a fondo i bisogni della nostra comunità. Al di là e al di sopra di ciò che i partiti, le liste civiche e le coalizioni decideranno di fare, si scelga Gianni Rolando per essere la persona giusta al posto giusto".

Roberto Berio, già giornalista, imprenditore e Presidente di Sanremo On: “Conosco molto bene Gianni Rolando, prima da giornalista, poi da imprenditore e ora da presidente di Sanremo On. Ne riconosco le capacità professionali, in particolare nella gestione delle opere pubbliche, e oggi ne apprezzo anche la disponibilità al confronto su tutti i temi. In particolare in diversi colloqui ha condiviso l’idea di una nuova progettualità e gestione del comparto turismo, che non dimentichiamo è l’asse portante dell’economia della nostra città. Quindi può essere il sindaco adatto per la città di Sanremo”.

Claudia Lolli, già Vicesindaco ed assessore al turismo a Sanremo ed albergatrice: “Sanremo nei prossimi anni avrà tutte le potenzialità per crescere sempre di più. Quello che vorrei per Sanremo e una 'città vivibile', a misura di cittadino e di turista. Le capacità e la visione del prossimo sindaco saranno cruciali per lo sviluppo che prenderà la nostra città. La competenza tecnica e le capacità amministrative oltre ad empatia ed onestà penso siano le doti che debba avere un buon candidato sindaco, doti che sicuramente vedo nella figura di Gianni Rolando".