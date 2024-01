In che modo si può trattare la disfunzione erettile?

Quali sono i problemi legati alla disfunzione erettile e perché si manifestano?

I problemi legati alla disfunzione erettile possono avere un effetto negativo sulla vita sessuale e anche causare depressione, ulteriore stress e bassa autostima. La disfunzione erettile non è soltanto la completa mancanza di un'erezione, bensì può anche includere sintomi come problemi nel mantenimento di un'erezione o problemi erettili in alcune situazioni.

È Importante identificare le cause di fondo di questo problema, al fine di ricevere il trattamento più appropriato. Alcune fattori che possono causare disfunzione erettile possono essere:

fattori legati allo stile di vita - cattiva alimentazione che manca dei giusti nutrienti, sedentarietà, consumo di alcol, fumo, uso di droghe, stress, affaticamento fisico ed esaurimento mentale;

disturbi emotivi - depressione e ansia, tra cui ansia da prestazione;

disturbi endocrini;

disturbi neurologici e nervosi;

alcuni effetti collaterali di certi farmaci;

problemi cardiovascolari - influenzano il flusso sanguigno.

Rimedi per la disfunzione erettile

Molteplici sono i tipi di rimedi e trattamenti disponibili per trattare la disfunzione erettile, a partire dai cambiamenti di stile di vita fino ad arrivare ad integratori o farmaci appositi. In certi casi i farmaci necessitano di essere prescritti da un medico e vanno assunti stando alle dosi indicate. Questi possono includerecome Alprostadil, Avanafil, sildenafil (Viagra), terapia sostitutiva del testosterone, ecc. Consultare il medico per accertarsi della causa del problema e farsi prescrivere il farmaco più adatto alle proprie esigenze.

Tuttavia, solitamente, nella prima fase del trattamento della disfunzione erettile si raccomandano delle modifiche dello stile di vita e l’assunzione di vitamine e integratori appositi. Gli integratori possono contenere estratti naturali che favoriscono l'aumento delle prestazioni sessuali maschili. Un esempio di integratore per trattare la disfunzione erettile è Maraton Forte, con ingredienti naturali al 100% che hanno effetti sulle prestazioni sessuali. I principi attivi includono estratto di ginseng siberiano, estratto di Muira puama, estratto di Catuaba. Questi estratti contenuti in Maraton Forte supportano erezioni, piacere sessuale, attrazione sessuale e prestazioni sessuali. Consultare l’opuscolo di Maraton Forte per vedere l'elenco completo degli ingredienti, come usarli e come agire.

A volte come rimedio per la disfunzione erettile possono anche essere indicati alcuni tè, che possono aumentare i livelli di testosterone. Questi possono includere tè verde o tè ginseng.

Ulteriori raccomandazioni per trattare le disfunzione erettile

Se la disfunzione erettile ha una causa fisica o emotiva, ci sono molte situazioni in cui apportare dei cambiamenti allo stile di vita si possono ridurre i problemi. Ecco alcuni consigli: