Botte tra due extracomunitari nella serata di ieri in passeggiata Oberdan a Ventimiglia. E, come spesso accade, dalle finestre sovrastanti qualcuno riesce a immortalarli.

I due si sono affrontati per cause ovviamente sconosciute, con alcuni bastoni. Non è purtroppo la prima volta che accadimenti di questo genere si verificano nella città di confine.

Le immagini sono state divulgate sui social network.