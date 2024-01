Ventimiglia: grande successo di partecipazione ieri sera per il Capodanno in piazza (Foto)

Grande partecipazione, ieri sera, in via Ruffini a Ventimiglia, con il Capodanno che ha visto protagonisti i noti volti televisivi e radiofonici Enrico Balsamo ed Elisa Mazzucchelli che hanno proposto il conosciutissimo duo comico Pino e gli Anticorpi ed a seguire la grande musica italiana ed internazionale per far ascoltare al pubblico presente i più bei pezzi del 2023 fino alle 2.

Oggi, invece, la giornata sarà dedicata a grandi e piccini sul palco di via Ruffini con uno show dalle 15 circa a cura di Zimba e le sue magie ed accompagnamento musicale per tutta la giornata a cura di N.L. dj fino alle 22.