Sanremo, il tempo va, passano le ore… e alla fine arriva Capodanno: in migliaia al concertone (Foto e Video)

Le luci, il sound e il pubblico sono quelli delle grandi occasioni. Il pubblico è nutrito ed assiepato fuori, in attesa di un cenno da parte della sicurezza e, dopo i controlli di rito, per accedere al Pian di Nave. Si aprono i cancelli, la gente entra poco a poco, alla spicciolata.

Alle 22.20 inizia la musica targata RDS. In console Max dj Nikolaj. Parte subito un remix dell’evergreen ‘Life is life’ degli Opus. La piazza si riempie e la folla si anima in attesa dell’arrivo dei cantanti. Ancora tanti giochi che coinvolgono il pubblico e gadget in omaggio offerti da RDS, il tutto accompagnato da bella musica e qualche remix di vecchi successi vintage intonati dai presenti su richiesta del presentatore.