Ritirata dal deposito comunale l’altalena per disabili, Bordighera Bene Comune: “E' la fine di un incubo”

È stata ritirata questa mattina dagli operai del Comune che ha accettato di installare l’altalena per bambini disabili donata un anno fa dall’Associazione Bordighera Bene Comune al Comune di Bordighera.

Alla presenza dell’ex presidente Massimiliano Bassi, del neo presidente Marco Gallo e del tesoriere Marco Zagni, è stato aperto il deposito comunale in cui l’altalena è rimasta chiusa per un anno. Il ritiro è avvenuto dopo numerosi scambi di PEC e dopo la decisione dell’amministrazione Ingenito di non procedere con la sua installazione.

“Oggi non è il giorno delle polemiche” commenta Marco Zagni. “Direi che tutto ciò che c’era da dire sull’argomento è stato detto e scritto. Per noi è la fine di un incubo durato un anno. Oggi è finalmente chiaro cosa ci fosse dietro alla mancata installazione dell’altalena. Ed è giusto che i bordigotti lo sappiano. Quello che dispiace è il tentativo maldestro di screditare l’immagine di una associazione che si occupa di cultura, sociale e beneficenza asserendo che da parte nostra mancasse della documentazione. La documentazione c’è tutta e lo dimostra il fatto che un altro Comune ha deliberato l’installazione e proseguirà a breve l’iter per posizionare l’altalena”.

L’associazione organizzerà a breve in accordo con il Comune che ha preso in carico l’installazione la data dell’inaugurazione.