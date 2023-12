Ospedaletti: questa sera torna a riunirsi il Consiglio comunale, ultima assise del 2023

E’ stato convocato per questa sera alle 19 l’ultimo Consiglio Comunale dell'anno 2023 ad Ospedaletti.

Sono sei i punti all'ordine del giorno. Oltre all’approvazione dei verbali della seduta del 30 novembre, in discussione la conferma delle aliquote per l’Imposta Municipale propria (IMU) 2024, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, l’approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, la ricognizione periodica delle partecipazioni azionarie al 31 dicembre e i lavori in regime di somma urgenza a seguito mareggiata del mese di novembre 2023.