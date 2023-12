Asl 1 Imperiese: dal 1° gennaio ufficiali le dimissioni di Stucchi, al suo posto Maria Elena Galbusera

Il Presidente Giovanni Toti e l’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola hanno incontrato oggi il Direttore Generale dimissionario di Asl 1 Luca Filippo Maria Stucchi.

Le dimissioni del Direttore di Asl 1 avranno decorrenza dal primo gennaio, quando andrà a ricoprire analogo incarico all’Asst Lariana in Lombardia. Secondo la legge nel periodo vacante, prima che la Giunta nomini il nuovo Direttore generale, l’incarico di facente funzione sarà attribuito all’attuale Direttore amministrativo Maria Elena Galbusera.

“Auguriamo a Luca Filippo Maria Stucchi buon lavoro per il suo nuovo incarico in Lombardia – dichiarano il presidente Toti e l’assessore Gratarola - certi di poter trovare un nome di altrettanto prestigio per una Asl chiamata a raggiungere importanti obiettivi nei prossimi anni”.