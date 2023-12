Sanremo: concerto di Capodanno in Pian di Nave, tutti i divieti di transito e sosta

Il concerto di Capodanno a Sanremo, previsto la notte del 31 dicembre in Pian di Nave con Rds, i Collazio ed Alex Britti, porterà anche una serie di divieti, così come lo spettacolo pirotecnico.

Dovrà quindi essere adeguata la circolazione veicolare per garantire la sicurezza dell’evento nel contesto del ‘Piano di Sicurezza’ elaborato dall’organizzatore.

In particolare è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Nino Bixio, tra via Helsinore e corso Orazio Raimondo. Ma anche in tutta la zona di giardini Vittorio Veneto, corso Nazario Sauro, Molo di Ponente, sottopasso Croce Rossa e corso Trento Trieste. In tutte queste zone il divieto di sosta è previsto dalle 16 del 31 dicembre alle 2 del 1° gennaio mentre il divieto di transito tra le 17 del 31 e le 2 del 1°.

I veicoli in sosta regolamentare e provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava potranno immettersi in via Nino Bixio con direzione ponente e percorrere via Carli inferiore per immettersi nella circolazione regolare secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto.

Sarà vietato il transito nella parte inferiore di via Gioberti, dalle 17 del 31 alle 2 del 1° gennaio. I veicoli già in sosta regolare all’interno del tratto di strada interessato dal divieto di circolazione potranno transitare con direzione monte (verso Via Roma) per immettersi nella viabilità ordinaria, percorrendo il tratto a velocità ridottissima.

Sarà infine vietato il transito in entrambe le carreggiate della zona inferiore di corso Mombello, dalle 17 del 31 alle 2 del 1° gennaio.