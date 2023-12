Vallecrosia dice addio a Rinaldo Biasi, folla commossa al funerale del padre del sindaco (Foto e video)

Una folla commossa si è riunita nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia per dire addio a Rinaldo Biasi, il padre del sindaco della città della famiglia Armando.

La comunità e il mondo politico si sono stretti intorno al primo cittadino e alla sua famiglia in questo triste momento. Durante la santa messa, celebrata dai tre parroci delle tre parrocchie di Vallecrosia (don Karim di Maria Ausiliatrice, don Rito di San Rocco e don Emilio di Sant’Antonio Abate) erano presenti anche autorità civili, locali e regionali, e militari. "Siamo qui per vivere in comunione e in solidarietà con le nostre difficoltà e contraddizioni. Rinaldo vive in Cristo per sempre ed eccoci allora qui, intorno a lui, a innalzare al Signore le nostre preghiere. Siamo certi che Rinaldo stia pregando per noi, come in vita, seppur affaticato, è voluto stare, fino all’ultimo, in mezzo alla gente e così anche ora lo vive in comunione per noi" – ha dichiarato il parroco di Maria Ausiliatrice don Karim durante l’omelia – "Con questo spirito ci uniamo per sostenere Armando e la sua famiglia, in segno di affetto e lode gli uni con gli altri".

Nato il 15 giugno 1949 Rinaldo Biasi è stato amministratore del comune di Vallecrosia dal 1980 al 1995 ricoprendo anche la carica di vicesindaco. E' stato impegnato nel mondo sindacale UIL per trent’anni, in supporto e aiuto alle persone. Fu un esponente del direttivo provinciale del partito socialista negli anni '80-'90 e, inoltre, è stato un organizzatore e promotore di molti eventi estivi per la città di Vallecrosia. Era conosciuto da tutti per la sua disponibilità e aiuto alle persone in difficoltà e in bisogno. Chi l'ha conosciuto lo ricorda per il suo sorriso e la sua disponibilità verso tutti. "Non è sicuramente facile, ma a nome mio, di mia mamma, di mia sorella e della mia famiglia ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine. Ringrazio l’Arma dei carabinieri, la polizia locale, i colleghi amministratori, i medici, tutti gli amici e, soprattutto, i cittadini" - ha dichiarato il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi a conclusione della funzione religiosa - "La bara è ricoperta di garofani rossi perché mio papà si è sempre occupato di politica e i garofani rossi rappresentano una sua grande passione che ha sempre condiviso con la famiglia e gli amici: il partito socialista. In tanti in questi giorni ci hanno raccontato di essere stati aiutati da lui. Vogliamo che sia ricordato con un sorriso e per quello che era: un grande uomo".