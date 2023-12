Una cabina doccia per invalidi della quale parliamo in questo articolo può essere un acquisto molto interessante per tante famiglie che hanno in casa una persona con queste difficoltà e può essere anche una persona anziana pur non essendo invalida magari inizia a non essere più autosufficiente, o comunque ha problemi di deambulazione e quindi ha bisogno di questo aiuto.

Infatti, viene in generale queste cabine doccia sono progettate per venire incontro alle esigenze specifiche di queste persone che hanno problemi di disabilità o come dicevamo di deambulazione in modo che possono godere di una doccia in modo confortevole e soprattutto indipendente.

In effetti se ci mettiamo nei panni di una famiglia o, meglio, dei figli che magari stanno ospitando un genitore anziano in casa e fanno tutto il giorno e lavoro non vogliono stare con l'ansia che, quando poi quella persona sale nella vasca o entra in doccia normale puoi rischia di cadere con tutte le conseguenze negative del caso o comunque non se la fa in maniera serena e comoda.

Tecnicamente le cabine doccia per invalidi di cui stiamo parlando, hanno varie caratteristiche che le rendono molto funzionali agli scopi di cui accennavamo e quindi per esempio hanno uno spazio per consentire ad una serie a rotelle di entrare con comodità, considerando che le dimensioni della stessa e il suo layout sono progettati per consentire alla persona che si muove con la stessa di manovrare con molta tranquillità.

Così come queste cabine doccia per invalidi hanno sempre delle barre di sostegno in maniglie posizionate in maniera strategica sempre con gli stessi obiettivi e queste barre possono essere installate sia orizzontalmente che verticalmente dipendendo dalle scelte che fa il cliente specifico.

Parliamo delle stesse perché sono molto importanti per aiutare le persone a mantenere l'equilibrio quando stanno all'interno e quindi significa sollevarsi o spostarsi al suo interno.

Ci sono varie caratteristiche che rendono una cabina doccia per invalidi e molto interessante per tante persone

Per quanto riguarda le altre caratteristiche di queste cabine doccia per invalidi che le rendono molto interessanti possiamo parlare anche della presenza dei sedili, che possono essere pieghevoli o fissi e che consentono alla persona con disabilità di sedersi comodamente durante la doccia.

Ma non è in ultimo dobbiamo anche fare riferimento ai cosiddetti pavimenti antiscivolo che sono pavimenti molto interessanti perché realizzati con materiale progettati per offrire una superficie resistente e sicura e a parte il fatto che poi queste cabine hanno dei sistemi di drenaggio efficaci, così da evitare con l'accumulo di acqua che non riuscirebbe a far sì che il pavimento rimane asciutto.

Una persona che ne acquista una per sé stessa o per una persona cara può avere la garanzia che le stesse seguono le regole e le norme di accessibilità che possono variare da regione a regione e soprattutto le stesse non solo possono essere installate in una casa, ma anche nelle strutture sanitarie o in delle strutture ricreative, o anche in centri di riabilitazione.