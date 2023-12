Sanremo: giovedì mattina sit-in di protesta dell'associazione 'Uniti per il bene comune'

Per giovedì prossimo alle 10 è stato organizzato un un sit-in di protesta davanti al comune di Sanremo per dire no a una serie di aumenti per i cittadini matuziani.

E’ stata organizzata dall’associazione ‘Uniti per il bene comune’, che protesterà per gli aumento della tassa sui rifiuti (Tari), del costo dell'acqua al metro cubo, con l'introduzione della tariffa unica su tutta la provincia, con aumenti abbastanza significativi e retroattivi a partire da gennaio 2022 ma anche per gli aumenti degli stipendi di Sindaco, assessori e consiglieri a partire da gennaio 2024.

Il presidio sarà finalizzato ad avere un incontro con gli amministratori del Comune per esprimere il ‘malcontento’ dei cittadini e per avere chiarimenti: “Visto che manca trasparenza e comunicazione tra comune e cittadini” dicono dall’associazione.