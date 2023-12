Ospedale di Bordighera, Riolfo (Lega): “Il servizio della farmacia ospedaliera proseguirà e verrà ampliato”

“In Asl1 è presente, oltre che a Imperia e Sanremo, una farmacia ospedaliera presso l’ospedale di Bordighera, aperta ogni lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, che soddisfa oltre 500 richieste esterne ogni mese per i medicinali e 60 presidi medici distribuiti settimanalmente. A gennaio 2024, il gruppo Gvm prenderà in gestione il complesso ospedaliero Saint Charles, ma il timore era quello che nelle more del passaggio di consegne con la ASL1 il servizio venisse sospeso. Considerato che la farmacia ospedaliera svolge un ruolo cruciale nell'ambito sanitario perché gestisce la fornitura e la distribuzione dei farmaci all'interno di un ospedale, ma è anche fondamentale affinché i pazienti ricevano terapie sicure ed efficaci e contribuisce anche a ridurre gli errori di somministrazione e a controllare i costi dei farmaci, ho presentato un’interrogazione all’Assemblea legislativa della Liguria, per sapere che cosa la Regione intende fare per far proseguire il servizio della farmacia ospedaliera dell’ospedale di Bordighera. Con mia grande soddisfazione l’Assessore Gratarola ha non solo confermato che la farmacia dell’ospedale di Bordighera verrà mantenuta, ma anche che il servizio verrà ampliato”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, Consigliere regionale della Lega.