Vallecrosia consegna panettoni e pandori ai cittadini ultrasettantenni (Foto e video)

Vallecrosia consegna panettoni e pandori ai cittadini ultrasettantenni. L'iniziativa, che rientra nel programma delle manifestazioni natalizie del Comune "Aspettando il Natale", si è svolta ieri pomeriggio nella sala polivalente.

Per l'occasione erano presenti il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi e i consiglieri comunali Enrico Amalberti, Dennis Perrone e Stefano Fullone, la Ponente emergenza protezione civile di Vallecrosia e i carabinieri.

Un'iniziativa a cura dell'Amministrazione comunale, diventata ormai una tradizione attesa, pensata per incontrare, creare un momento conviviale e fare gli auguri di Natale alla popolazione della quarta età. "Penso che siamo uno dei pochi comuni che regala un panettone con invito spedito a casa per tutti gli anziani" - dice il sindaco Armando Biasi - "Un momento di scambio di auguri e forti emozioni che ho letto negli occhi di tutti coloro che ho salutato. Non dobbiamo dimenticare nessuno e regalare piccoli momenti di fraternità e amicizia. Auguri di buon Natale anche a coloro che non sono potuti venire per motivi di salute".