Sanremo, modifica regolamento imposta di soggiorno, Artioli: "Appesantimento burocratico irragionevole per gli operatori non professionali"

"Nella seduta di ieri del consiglio comunale é stata approvata una modifica del regolamento dell’imposta di soggiorno, variando la scadenza per gli adempimenti dichiarativi e per i conseguenti versamenti da trimestrale a mensile, portando da 4 a 12 il numero degli adempienti annuali”. Ad intervenire sull’argomento è il consigliere comunale di Sanremo Andrea Artioli che spiega: “Questa modifica è stata richiesta anche dai partecipanti al tavolo del turismo, organizzazioni degli albergatori e dei commercianti, per anticipare la disponibilità di cassa, considerato che il relativo gettito viene impiegato per finanziare iniziative e manifestazioni per la valorizzazione e promozione turistica.



"Tuttavia se per le grandi strutture e gli operatori imprenditoriali tale incremento del numero degli adempimenti non comporta particolare disagio, consentendo anzi una armonizzazione con le chiusure contabili mensili, per gli operatori non professionali, che non sono tenuti nemmeno ad aprire la partita iva, quali i titolari di appartamenti ad uso turistico che gestiscono meno di 3 unità immobiliari, affittati peraltro solo in periodi limitati dell’anno, tali oneri aggiuntivi costituiscono un appesantimento burocratico significativo e irragionevole, dovendo essere gli adempimenti eseguiti anche nel caso in cui l’appartamento non sia stato affittato nel mese precedente.

Oltretutto gli operatori non professionali nemmeno partecipano al tavolo del turismo composto solo da rappresentanti delle imprese turistiche e non anche dei piccoli proprietari di casa.

Meglio sarebbe stato quindi che fosse stata prevista la possibilità, per i soggetti non professionali, di optare per mantenere la scadenza trimestrale, come era fino ad oggi, piuttosto che passare alla nuova scadenza mensile.

Dopo aver evidenziato tale problematica in prima commissione, non compresa immediatamente dalla maggioranza, ho quindi proposto un ordine del giorno che impegna la amministrazione alla verifica delle modalità operative presso la piattaforma telematica gestita dal concessionario ABACO per consentire ai piccoli operatori non professionali di essere sgravati da tale incremento ingiustificato di adempienti, lasciandogli la scelta di ritornare alla scadenza trimestrale in luogo di quella mensile.

Tale ordine del giorno, appoggiato da tutta la minoranza, dopo lunga discussione, nella quale è intervenuta a sostegno anche la consigliera Moreno, è stato infine approvato e il Sindaco ha anche dato indicazione all’assessore competente, per il futuro, di sentire anche i rappresentanti dei piccoli proprietari immobiliari che non fanno parte del tavolo del turismo.

La mia azione di vigilanza e verifica, assieme agli altri consiglieri di Forza Italia - Forza Sanremo, Baggioli Badino e Correnti, proseguirà quindi per monitorare i tempi con cui la amministrazione darà esecuzione all’ordine del giorno approvato”.