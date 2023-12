La Lega si prepara al nuovo anno. Ieri sera ad Ospedaletti la cena provinciale natalizia della Lega di Imperia

Grande successo ieri sera per la cena provinciale della Lega di Imperia, in vista del Natale. Più di 100 tra iscritti e simpatizzanti si sono riuniti per un momento conviviale alla presenza di importanti personalità istituzionali: hanno partecipato, infatti, il segretario regionale della Lega Liguria e Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, On. Edoardo Rixi, l’On. Francesco Bruzzone, il Vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l’Assessore regionale Alessio Piana, il Consigliere regionale Mabel Riolfo, il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, i Sindaci di Ospedaletti, Limone Piemonte, e San Biagio della Cima, il Consigliere provinciale Daniele Ventimiglia, oltre all’ingegner Gianni Rolando.