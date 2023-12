Santo Stefano al Mare, al via i lavori di riqualificazione della vecchia stazione ferroviaria.

Grazie al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana , l’amministrazione comunale, è riuscita ad ottenere un cofinanziamento da Regione Liguria per effettuare i lavori di riqualificazione, per un costo complessivo di 203 mila euro .

“Grazie a questi interventi potremmo dare nuova vita ad un edificio che versa in stato di abbandono e potremo restituirlo alla nostra comunità” – afferma il Sindaco Marcello Pallini, che prosegue: ”Utilizzeremmo i nuovi spazi per collocare alcuni uffici comunali, liberando in parte la sede attuale, la torre ennagonale, che potrà essere utilizzata per eventi culturali, mostre e attività sociali. Un ringraziamento a Regione Liguria e all’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola per il supporto”.