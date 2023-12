Sanremo: alla scuola Secondaria di primo grado 'Italo Calvino' è il momento dell'Open Day

Si svolge domani, dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 18, l'open day della scuola Secondaria Calvino di Sanremo.

PERCHE’ SCEGLIERE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CALVINO

La scuola secondaria di primo grado dell’IC Sanremo Centro Levante - plesso “Calvino” offre una ricca e differenziata attività didattica che ha come primo obiettivo quello del successo formativo dei nostri studenti. Il fiore all’occhiello della nostra scuola è fuori dubbio il percorso ad indirizzo Musicale che vede interessati gli studenti nello studio di strumenti a scelta tra Chitarra, pianoforte, flauto e violino. Non solo, l’anno scolastico 24/25 vedrà l’attivazione di classi prime con potenziamenti differenziati:

- classe prima con potenziamento STEAM;

- classe prima con potenziamento LINGUISTICO (LINGUA INGLESE);

- classe prima con potenziamento ARTISTICO - ESPRESSIVO.

PERCHE’ SCEGLIERE L’INDIRIZZO MUSICALE?

Il percorso ad indirizzo musicale indirizza lo studente verso l’apprendimento tecnico-pratico della musica. L’accesso prevede un test attitudinale volto esclusivamente a verificare la predisposizione dello studente allo studio della musica. La formazione musicale aumenta la capacità di ragionamento spazio-temporale, vale a dire la capacità di trasformare e visualizzare le cose che si dispiegano nello spazio e nel tempo, riconoscere relazioni tra gli oggetti, formale immagini mentali, leggere una mappa, creare un puzzle.

PERCHE’ SCEGLIERE L’INDIRIZZO STEAM?

Il potenziamento STEAM vedrà gli studenti approfondire le discipline Scientifiche - Informatiche - Robotiche che arricchiranno il loro bagaglio culturale attraverso una didattica laboratoriale e non solo teorica. Pensando al mondo del lavoro nella sua costante evoluzione, non si può infatti prescindere dalle competenze digitali che affiancano e supportano il libro, diventando importanti nel processo di apprendimento di tutte le discipline.

PERCHE’ SCEGLIERE L’INDIRIZZO LINGUISTICO?

Il potenziamento linguistico vedrà gli studenti migliorare le loro capacità di comunicare in lingua Inglese, di affrontare il mondo del lavoro futuro con maggiore padronanza della lingua stessa, avendo la possibilità di interagire con ed in contesti diversi: la lingua Inglese è la lingua del WEB, la lingua Inglese è la lingua che permette di formare lo studente all’estero, la lingua Inglese è la lingua che permette di conoscere, spaziare ed allargare i propri orizzonti. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che parlare una lingua straniera può avere un impatto molto forte sull'individuo perché allarga gli orizzonti, favorisce la creatività e migliora la comunicazione con il resto del mondo.

PERCHE’ SCEGLIERE L’INDIRIZZO ARTISTICO-ESPRESSIVO?

Il potenziamento artistico-espressivo si pone l’obiettivo di permettere a studenti curiosi un incontro dinamico e pratico con codici propri della creazione artistica, dal Teatro al testo al palcoscenico: la comunicazione assume un aspetto particolarmente rilevante e utile per il loro sviluppo emotivo, per acquisire determinate competenze. È importante quindi offrire uno spazio in cui lo studente si senta libero di interpretare e raccontare la sua immaginazione, senza che questa venga limitata o condizionata. Ogni studente, ha un proprio mondo da portare fuori, che va rispettato. L'arte, l’espressività Teatrale viene vissuta in questo contesto non solo come un momento ludico, libero e creativo, ma diventa il mezzo educativo più adatto per imparare a conoscersi, crescere e migliorare le capacità di apprendere.

Per informazioni consulta il sito della scuola www.icsanremocentrolevante.edu.it