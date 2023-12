Sanremo: per i ragazzi del Liceo Cassini una intera giornata insieme a Piera Levi Montalcini (Foto)

Interessante giornata, quella di ieri, trascorsa insieme a Piera Levi-Montalcini per i ragazzi dell’Ufficio Stampa del Liceo Cassini di Sanremo.

E’ stata un’occasione ghiotta, non solo per la lunga chiacchierata a pranzo con l’ingegnere Piera, ma anche per la partecipazione come corrispondenti a Villa Nobel. “Abbiamo conosciuto due donne straordinarie – dicono dal ‘Cassini’ - Rita raccontata da Piera e Piera che si racconta attraverso il ricordo di zia Rita. Una ingegnere, l’altra scienziata straordinaria che ha vinto il Nobel nel 1986 per la scoperta del NGF (nerve growth factor). Il filo conduttore della famiglia Levi-Montalcini è la tenacia, la grande forza di non arrendersi neanche davanti alle persecuzioni. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Piera in modo ravvicinato e personale, ma anche di ascoltare la presentazione del suo libro ‘Una vita al microscopio’. Un incontro di grande successo, fin da subito dimostrato dalla sala piena di persone, di cui gran parte ragazzi interessati ad ascoltare la storia del premio Nobel per la medicina Rita Levi-Montalcini”.

Proprio ai giovani è rivolto il libro, che infatti esorta sempre ad essere curiosi, far valere le proprie idee e se necessario andare controcorrente, senza avere paura di sbagliare o di cambiare idea, ma superando ogni ostacolo: “Non temete i giorni difficili, il meglio viene da lì”. Non possiamo aspettarci che tutto vada secondo i nostri piani, siamo sempre in tempo per tornare indietro e ricominciare. L’importante é mantenere la serenità: la felicità infatti dura pochi secondi, ma “la serenità è la vera forza della vita”. Non ci si può abbattere davanti ai primi insuccessi e soprattutto non bisogna ricercare una perfezione idealizzata e irraggiungibile, perché siamo esseri imperfetti e proprio questo ci permette di evolverci e migliorare.

Il libro mostra una Rita Levi-Montalcini non ancora raccontata, nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza, insieme ai fratelli Paola, Gino e Nina: i ‘PaRiGiNi’, così definiti per le loro iniziali. Rita non è ancora una scienziata temprata da molte difficoltà, ma una bambina curiosa, una ragazza che combatte per ottenere ciò che vuole: studiare.

È la curiosità, secondo la nipote Piera, uno dei tratti fondamentali del carattere di zia Rita, ciò che l’ha portata a indagare e a ricercare, a non limitarsi all’apparenza e a cercare soluzioni migliori a situazioni che sembrano già concluse: “vediamo la realtà in un modo, ma potrebbe essere del tutto diversa”.

Piera ha concluso l’incontro proprio con un elogio alla sua famiglia, dimostrando la sua profonda ammirazione per ciascuno e esortando tutti noi a essere intraprendenti e inventivi come i ‘PaRiGiNi’.