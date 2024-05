'Camporosso in Musica': gran finale con 'Family Band Gospel Choir' e 'Cheli de Campurussu'

Camporosso in Musica, la seconda edizione della rassegna musicale ideata e organizzata dal Comune e dall’associazione 'Aquilone', è giunta al termine. L'evento ha registrato una notevole affluenza di pubblico, consolidando il suo ruolo di appuntamento culturale di rilievo nell’estremo ponente. La rassegna ha visto la partecipazione di numerosi artisti di talento, che hanno offerto al pubblico una varietà di generi musicali e performance di alto livello.

L’assessore Cristiana Celi e il sindaco Davide Gibelli sono molto soddisfatti per come il pubblico ha risposto all'evento: la partecipazione è stata costante e numerosa, con presenze che hanno superato le aspettative. La varietà e la qualità degli spettacoli proposti dall’Associazione Aquilone ha attratto un pubblico eterogeneo e gli artisti, dal canto loro, hanno elogiato l'accoglienza e il calore del pubblico di Camporosso. I risultati di questa edizione incoraggiano a guardare al futuro con ottimismo e già si pensa a una terza edizione, con l’obiettivo di ampliare l’offerta artistica e coinvolgere un pubblico ancora più vasto.

Stasera, nella centrale piazza G. Garibaldi di Camporosso, per l’ultimo concerto della rassegna si esibiranno i cori cittadini. Diversi per i generi in cui sono specializzati e per l’eterogeneità dei componenti, a partire dalle 21 si alterneranno il “Family Band Gospel Choir” e il “Gruppo Corale Cheli de Campurussu”.

Il Family Band Gospel Choir, uno dei primi cori dedicati al gospel del Ponente e diretto da Sonia Carioli, è nato dalla passione dei suoi componenti per questo genere musicale che trasmette gioia ed energia. Oltre al Gospel il repertorio spazia attraverso il jazz, il blues, il R&B, il latin e il funky e fa parte dell’esclusivo Italian Gospel Choir. Attualmente è composto da una ventina di elementi provenienti da tutta la provincia.

Il Gruppo Corale Cheli de Campurussu, diretto da Carmine Buono, punta invece alla salvaguardia delle tradizioni locali. Fondato da alcuni coristi già appartenenti al coro “Fiori di Campo” attivo a Camporosso tra gli anni ‘70 e ‘80, il Gruppo è impegnato nella ricerca, nella custodia e nella divulgazione dei canti dialettali popolari della tradizione della Val Nervia, della zona Intemelia e della Costa Azzurra.