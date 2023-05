Buon compleanno Teatro Ariston! La casa del Festival di Sanremo compie 60 anni: “Una lunga storia di famiglia” (foto e video)

Il Teatro Ariston è la casa della musica italiana, ha custodito pagine della storia del nostro Paese dal 31 maggio 1963 quando i riflettori si sono accesi per la prima volta. Nel 2021 è stata l’unica luce accesa in un’Italia ferma e silenziosa, è stato il simbolo della ripartenza. Il Teatro Ariston è una lunga storia di famiglia partita da Sanremo ed entrata nella narrazione pop di una nazione intera e oggi, per i suoi 60 anni, ha invitato gli amici più stretti per una celebrazione anche apre ai festeggiamenti insieme all'amato pubblico.

Il saluto degli amici dell'Ariston

Questa mattina la sala Roof ha ospitato le celebrazioni private organizzate dalla proprietà per ringraziare istituzioni, artisti, dipendenti e tutti coloro che hanno seguito il Teatro nella sua lunga storia. “Sono 60 anni di queste mura magiche che senza l’impegno e un grande lavoro di squadra non sarebbe stato possibile - ha esordito un’emozionata Carla Vacchino a nome della proprietà dell’Ariston - grazie a chi non c’è più, a chi c’è stato, a chi c’è e chi ci sarà. Il Teatro è stato pensato da mio papà come casa del cinema e vorrei vedere ora la sua faccia nel sapere che adesso è il teatro più visto in televisione, quella televisione che era nemica del cinema nei suoi anni. Nel 2020 quando le mura di casa mi stavano strette venivo qui per camminare, respirare, fare giri sul tetto. Ho anche imparato ad accendere le luci. In una di queste giornate mi sono ritrovata a correre per le sale, tra le file e i corridoi. Qui mi sento a casa”.

“Grazie alla squadra che ha contribuito a fare sì che questo sogno diventasse realtà - ha aggiunto il fratello Walter Vacchino - la parola di questa squadra è “amicizia”. Ci sono degli esempi in Italia come quello di Michele Ferrero, storie famigliari che riescono a passare da un bar di Alba a superare il fatturato della Nestlè. Sono miracoli italiani”.

La storia del Teatro Ariston

Emozionato e particolarmente coinvolto anche il sindaco Alberto Biancheri: “Fare il sindaco a Sanremo vuol dire anche capire l’importanza del Teatro Ariston, se oggi siamo qui a festeggiare questo momento è perché dietro c’è tanta fatica, orgoglio, passione e amore. Tanti sentimenti che sto respirando in questo momento. La città vi ringrazia. L’Ariston è della città, è un’istituzione culturale. Ha ragione Carlo Conti, dal 2015 è successo qualcosa e sono stato fortunato partendo con un Festival del cambiamento, un approccio diverso rispetto al passato. Da lì è partita la trasformazione. Durante quella settimana accade qualcosa che poi ha un riscontro in città per tutto l’anno. Evviva il Teatro Ariston”.

Parola, infine, anche alla nuova generazione della famiglia Ariston. “Il fatto che molti qui si sentano a casa è perché qui lavoriamo in un certo modo con il nostro mantra della gentilezza e del sorriso - ha detto del palco Andrea Vacchino - non c’è soddisfazione più grande che vedere un gruppo che lavora, affaticato ma sereno. Tutti gli anniversari richiedono un rinnovo e ora la tecnologia sta cambiando la nostra interazione con il pubblico. La nostra unica bussola è il viso delle persone che entrano in teatro, se lì vediamo emozione vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta”, “Mi considero nata qui - ha concluso Chiara Magliocchetti - tutte le persone che ho incontrato qui mi hanno trasmesso grande passione. Ho avuto la fortuna di poter scrivere una tesi di laurea sulla mia casa, ho potuto conoscere a fondo tutta la storia dell’Ariston. È una grande fortuna. È un compleanno speciale perché da 24 giorni sono diventata mamma e auguro a mia figlia di rivivere le stesse emozioni”.

La mattinata si è chiusa con la premiazione dei dipendenti che hanno scritto la storia del Teatro Ariston e con un omaggio firmato dall’artista Marco Lodola per il sindaco Alberto Biancheri e per gli assessori Silvana Ormea e Giuseppe Faraldi.