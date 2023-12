Liguria: a Genova il trend di richieste per le Rsa si conferma positivo

Secondo gli ultimi dati Istat, attualmente la regione con la maggiore concentrazione di anziani è la Liguria.

Si tratta di una condizione peculiare, che sta determinando un incremento delle richieste per quello che riguarda le Residenze Sanitarie Assistenziali, vale a dire le RSA. Queste strutture, infatti, giocano un ruolo fondamentale per offrire servizi di assistenza continuativa dal punto di vista medico, riabilitativo e infermieristico tanto ad anziani autosufficienti che parzialmente autosufficienti oppure non autosufficienti.

In particolare, è interessante notare come la domanda sia maggiore proprio nel capoluogo della regione, vale a dire Genova, nella cui provincia è presente anche il comune con l’età media più alta d’Italia.

Rsa a Genova: La Residenza Anni Azzurri Sestri Ponente

Genova attualmente ospita diverse strutture sociosanitarie residenziali, tuttavia per usufruire di un servizio altamente qualificato è importante rivolgersi a realtà che costituiscono un vero e proprio punto di riferimento sul territorio.

È il caso, per esempio, di Anni Azzurri, realtà specializzata nei servizi di assistenza all’anziano presente nel capoluogo ligure con la Residenza di Sestri Ponente, che si sviluppa su cinque piani e dispone di 110 posti letto.

Ogni piano è progettato per promuovere una vita comunitaria serena, con spazi ampi e confortevoli che restituiscono un'atmosfera familiare. Al piano terra, la struttura vanta un ampio giardino con alberi ad alto fusto e da frutto, mentre i piani superiori sono arricchiti da terrazzi panoramici e percorsi sensoriali che stimolano cognitivamente gli ospiti​​.

La residenza accoglie sia persone autosufficienti sia individui con varie condizioni di non autosufficienza, inclusi casi di grave decadimento cognitivo. Offre possibilità di soggiorni di lungodegenza o temporanei, anche in seguito a eventi acuti o ricoveri pre/post operatori, nonché ricoveri di sollievo, fornendo assistenza sanitaria e di recupero funzionale per persone affette da malattie cronico-degenerative​​.

Ogni ospite è seguito da un'equipe che elabora un Piano di Assistenza Individuale (PAI), tenendo conto di volta in volta conto delle condizioni specifiche della situazione.

Inoltre, la residenza organizza eventi culturali, ludici e musicali, promuovendo la socializzazione degli ospiti con attività come le gerontolimpiadi, tornei di bocce e feste di compleanno​​. Questo ambiente stimolante e curato, unitamente all'alta qualità dei servizi offerti, fa della Residenza Anni Azzurri Sestri Ponente un luogo ideale per favorire il più possibile il benessere psico-fisico degli anziani (clicca qui per saperne di più).

Quali sono i professionisti socio-sanitari che lavorano nelle Rsa?

Le Rsa si avvalgono di una vasta gamma di professionisti per offrire cure complete e personalizzate.

I medici giocano naturalmente un ruolo chiave, occupandosi della salute generale degli ospiti e della gestione delle loro condizioni mediche. Vi sono poi gli infermieri che, a loro volta, forniscono assistenza quotidiana, monitorando la salute degli ospiti e somministrando trattamenti e farmaci.

Le migliori Rsa presentano all’interno della loro equipe anche i fisioterapisti, che risultano fondamentali per mantenere o migliorare la mobilità e la funzionalità fisica degli anziani, attraverso esercizi e terapie personalizzate.

Allo stesso modo, grande importanza viene rivestita dagli psicologi, che assistono gli ospiti dal punto di vista emotivo e mentale, offrendo supporto per affrontare al meglio tutta una serie di disturbi.

Queste squadre multidisciplinari lavorano per assicurare che ogni aspetto dell'assistenza risulti gestito al meglio.

I principali vantaggi di cui usufruire grazie alle Rsa

Oltre a permettere di beneficiare di assistenza sanitaria specializzata e continua, elemento cruciale per chi ha bisogno di cure mediche regolari e monitoraggio costante, le Rsa consentono di usufruire di altri vantaggi significativi.

Innanzitutto, permettono di usufruire di un ambiente stimolante dal punto di vista sociale, dove gli anziani possono interagire con coetanei, partecipando a diverse attività ricreative e sociali. Questo aspetto è fondamentale per mantenere attiva la mente e per prevenire l'isolamento sociale, spesso comune tra gli anziani.

Infine, le Rsa offrono serenità anche alle famiglie degli anziani, dato che esse sanno che i loro cari si trovano in un ambiente sicuro, curato e in grado di soddisfare al meglio le loro esigenze quotidiane.