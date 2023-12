Taggia: 25enne con due bambini piccoli in mezzo a una strada, l'appello per trovare un appartamento

Da diversi giorni a Taggia è esplosa la vicenda di una donna di 25 anni, madre di due bambini di 1 e 3 anni che è senza casa ed è di fatto in mezzo a una strada.

L’allarme è stato lanciato, sia attraverso i social che sui canali tradizionali dalla madre della 25enne. La donna, in particolare, chiede aiuto al Comune per trovare una sistemazione alla figlia, all’interno di un alloggio popolare o comunque di proprietà dello stesso Comune.

La casa è un diritto così come il lavoro e la donna chiede che la figlia non debba rimanere in mezzo alla strada, soprattutto perché con due figli piccoli. Ci siamo così attivati chiedendo lumi all’Assessore ai Servizi Sociali del comune tabiese, tra l’altro fresco di nomina, Maurizio Negroni. Lo stesso ci ha confermato di conoscere la situazione e di essersi già più volte adoperato.

“Purtroppo di situazioni del genere ne vedo quattro o cinque la settimana – ci ha detto – e cerchiamo sempre di mettere una pezza alle problematiche di tutti. Non è facile trovare appartamenti ed anche il fenomeno delle case vacanza hanno creato ulteriori problemi. Troviamo grosse difficoltà a sistemare le persone”.

Sul caso specifico gli uffici stanno cercando una soluzione ma le case popolari sono state assegnate tutte con le graduatorie previste. “Quello che è certo che noi ci adoperiamo giornalmente – termina Negroni – insieme ai dipendenti dell’ente. Ma il tema rimane scottante come in qualsiasi città”.