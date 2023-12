Sanremo: il 'Garden Lido' si trasforma, i proprietari "Sarà un restyling elegante e rivaluteremo la zona"

Nel settembre scorso è arrivato l’ok dall’Amministrazione comunale di Sanremo, al cambio di destinazione d’uso del condominio residence ‘Garden Lido’ di via Barabino, da residenza turistica alberghiera ad alloggi con destinazione residenziale.

Alla struttura, nel 1977, era stato infatti imposto un vincolo di destinazione d’uso alberghiera per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. La società di gestione dell’albergo, la ‘Immobiliare Garden Sas’ ha cessato l’attività di gestione alberghiera, con la successiva revoca della classificazione dalla Regione.

In proposito è intervenuta Annalisa Braggio, portavoce della società e figlia di Piero che è amministratore della Immobiliare Garden e di Caroline Paner, socia della società, nonchè titolare della licenza del ristorante.

Annalisa e il fratello Filippo Braggio da un po' di anni si stanno occupando della società di famiglia, a seguito della chiusura dell'attività che da più di 30anni si è occupata della gestione dell'hotel e dell'avviamento del Ristorante Bluebird che poi da molti anni è stato dato in gestione a terzi.

“L'edificio – evidenzia la famiglia - nacque dalla lungimiranza di nostro nonno Giovanni Braggio, ambizioso imprenditore, che comprò diversi terreni e costruì l immobile a inizi anni ‘80. Da sempre la sua idea fu quella di costruire appartamenti vista mare e immaginava che la ferrovia un giorno sarebbe stata tolta. Con il Comune trovò l’accordo sulla destinazione d’uso alberghiera di almeno 10 anni. Siccome io e i miei fratelli (siamo in 3) abbiamo scelto carriere diverse e poichè é chiaro che è la tendenza turistica di Sanremo sia più da ‘seconde case’, da molti anni abbiamo cominciato a seguire gli sviluppi del PUC e cominciato a valutare l’ipotesi di cambio di destinazione d'uso”.

Con la delibera della giunta comunale e il pagamento degli oneri di urbanizzazione, il progetto prende forma: “Ci avviciniamo all'inizio lavori e soprattutto alla rivalutazione dell'immobile con un progetto di restyling degli appartamenti e di riprogettazione del ristorante che seguirò personalmente, essendo architetto e interior designer con il mio studio”.

Annalisa Braggio ci ha confermato che i lavori riguardano per lo più l'efficientamento energico in quanto la Regione ha richiesto il raggiungimento della classe B. Verranno installati infatti circa 20 Kw di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare.

Con il fratello (che lavora in Lussemburgo, presso una della più importanti società di fondi di investimento del Paese con decennale esperienza anche nel settore Real Estate) inizierà un nuovo capitolo della società che verterà più sul settore ‘Real Estate’, rivalutando l’intera zona ed aiutando a dare nuovo smalto all’area attraverso il progetto ‘Garden Lido Palace’ con appartamenti di lusso e green in una posizione unica e bramata da molti a Sanremo.

Il ristorante sarà affidato a professionisti del settore molto rinomati con cui la società è in trattativa e l'interno sarà in stile ‘Marina’, riprendendo l'identità e gli interni originali dell'Hotel Garden Lido.

La Giunta matuziana, lo ricordiamo, a settembre aveva approvato il cambio di destinazione in uso residenziale e di destinare l’importo relativo alla monetizzazione degli standard urbanistici (circa 250mila euro) per l’esecuzione di un’opera pubblica in zona Foce che sarà individuata dal dirigente del settore fondi europei lavori pubblici e espropri.